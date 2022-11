Alfonso es cuatro años mayor que Carlos. Han sido inseparables. No pasa una semana sin que se hablen. Ahora, el mayor de los hermanos Cuarón (autor de películas como Children of Men, Gravity y Roma) vive en Europa y el menor sigue en su natal Ciudad de México, así que las llamadas son en las mañanas. Han trabajado juntos en varias oportunidades, pero desde hace una década cada uno emprendió su propio camino en el cine. Ambos escriben, ambos dirigen, ambos producen. Cuando están ocupados en sus rodajes o haciendo la preproducción de una película no ‘pierden tiempo’ hablando del trabajo, sino que conversan de la familia, la política mexicana y la situación mundial.

“El primer lector de mis guiones es él, y yo de los suyos”, cuenta Carlos en una charla desde su casa vía Zoom, antes de viajar a Colombia como el invitado central del Festival Internacional de Cine de Villa de Leyva, que empieza hoy y se extiende durante el puente festivo. El lazo de los hermanos Cuarón es indisoluble.



Carlos y Alfonso se dieron a conocer a principios de los 90 con una cinta de humor negro, sobre un mujeriego que es falsamente diagnosticado con sida: Solo con tu pareja ganó el premio Ariel al mejor guion. Sin embargo, la fama tardó una década y varios proyectos más en llegarles: Y tu mamá también fue la bomba inesperada que los llevó por el mundo. Dos jovencitos amigos y una atractiva mujer mayor –interpretados por Gael García, Diego Luna y Maribel Verdú- emprenden un viaje por carretera hasta una exótica playa: el éxito fue de tal magnitud que incluso fueron nominados al Óscar al mejor guion original y hasta hoy es la tercera película más taquillera en la historia del cine mexicano.



“Los reconocimientos son ricos, una sobada al ego no es fea. Pero yo no trabajo por los reconocimientos, sino por el amor al oficio, porque me gusta hacerlo y tengo una necesidad expresiva”, dice.

Diego Luna, Maribel Verdú y Gael García en ‘Y tu mamá también’, que lo lanzó a él y su hermano Alfonso a la fama. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Rudo y cursi (2008) fue su debut en la dirección. El relato de dos hermanos que se debaten entre el fútbol profesional y la música regional llenó las salas de cine locales. Le seguirían Besos de azúcar (2013), sobre las dificultades del primer amor, y Amalgama (2020), en la que cuatro odontólogos acaban enredándose sexual y emocionalmente durante un congreso en un lugar paradisiaco. Una película que pensó en filmar en Colombia.



“No se pudo porque no levanté el dinero. Fue más fácil conseguir el subsidio mexicano. Y los patrocinadores de acá, que eran los aeropuertos del sur de México, me decían ‘es que nuestro producto no tiene presencia allá y te estás yendo con la competencia’. Tiene sentido”, recuerda.



No es la primera vez que Carlos Cuarón visita el país, ya conoce Bogotá y Cartagena, de la que vive enamorado y a la que irá un par de días con su esposa después de Villa de Leyva. “¿Me toca llevar mucho abrigo para allá, cierto?”, pregunta después del contexto que le doy sobre ese bello pueblo boyacense que parece un sueño en medio de las frías montañas del altiplano. “Sí, dicen que es muy lindo, ojalá la lluvia me permita recorrer el pueblo y los alrededores. Hasta de pronto se me ocurre una historia para una película allá”.

¿Qué ha pasado con su carrera desde Amalgama?



Me he puesto a escribir y reescribir proyectos y propuestas de series para plataformas en Latinoamérica, en Europa y Estados Unidos. Cuando no estoy dirigiendo, estoy escribiendo, no es que sepa hacer muchas cosas más (se ríe).

Carlos Cuarón durante el rodaje de 'Amalgama' con la peruana Stephanie Cayo. Foto: Cortesía Carlos Cuarón

¿Ha sido muy diferente escribir proyectos para series que para el cine?

Más allá del lenguaje cinematográfico, la diferencia sustancial que veo es que en el cine tenemos que ejercer la síntesis y se condensan historias en dos horas, ya muy largo, en tres. Y una serie… es como la novelística del siglo XIX, cuando vas componiendo, estructurando, narrando episodios que literalmente terminan con lo que se llama un cliffhanger –que se traduce como un momento cumbre y que viene del término de una novela de Thomas Hardy, en donde, literalmente, dejó a un personaje colgado de un acantilado-. En las series tienes más oportunidad de desarrollar subtramas y personajes, de darles una dimensión distinta, es que tienes más espacio temporal... Y sí se parece mucho a la novelística del XIX porque en esa época las novelas se hacían por entregas: Dostoyevski, Dickens, Mark Twain, todos lo hacían así, como eran entregas para una revista, había que dejar algo en suspenso para que quisieran leer el siguiente capítulo.

¿Cómo es el trabajo con Alfonso?

Tenemos proyectos juntos todo el tiempo, lo que pasa es que este un medio complicado y las cosas se dan en su tiempo, por ahí tengo una serie con él, que escribimos después de que él estrenó Roma y que se encuentra en desarrollo en un plataforma. No siempre es fácil coincidir en tiempo, él se mete a hacer algo, yo me meto a hacer algo y no podemos avanzar, producir, son muchas circunstancias. Y aunque cada uno hace lo suyo, siempre tendremos proyectos en común, siempre.

¿Conversan sobre los proyectos individuales que tienen?

Nos hablamos para pimponear una idea, ya sea que él o yo encontró una novela, una fuente, una idea, una propiedad intelectual, como dicen los americanos, y la comentamos a ver si el otro le ve futuro, si tiene notas para mejorarla, es algo que hemos hecho toda la vida.

Él, este año, ha estado ocupadísimo en Inglaterra e Italia filmando una serie que escribió, de la que dirige todos los episodios y produce también, así que hemos hablado pero respetamos nuestros procesos mutuos de producción porque sabemos que son extenuantes, así que cuando hablo con él, pues no le digo: ‘te acuerdas del guion que escribí hace años, ya tengo otro, ahí te va’. No, tampoco es así. Ya tendremos tiempo de hablar de la parte creativa profesional.

¿Para usted es muy importante trabajar en la industria de Hollywood?

Para mí Hollywood es un medio, no un fin. Siempre he tenido un pie metido en esa industria, pero los proyectos que he escrito no se han producido, entonces nadie se entera. Una industria como esta puede tener unos 40.000 guiones al año y de esos solo se producen 800... esto no es para victimizarme, sino que es una realidad. La serie que escribí con Alfonso está metida en esa industria, y ni idea para cuándo se hará, porque son procesos muy largos , entonces uno se frustra si se va en contra de la maquinaria.

Yo como veo las cosas es que uno tiene que ser flexible: Hollywood, Bollywood (en India), Nolywood (en Nigeria) o cualquier otra cinematografía del mundo, son medios que ayudan a la expresión de tu trabajo. La verdad me encantaría hacer algo en Estados Unidos, pero también es España o en la India, y trabajo para ello. Ahora, ¿dónde y cuándo lo voy a hacer? Es imposible de saber, por eso se tienen varios proyectos caminando a la vez. Unos están en los quemadores altos de la estufa y ya van haciendo ebullición, y otros están en los quemadores de atrás, a fuego muy lento. Y toca así, o de lo contrario no puedes vivir de esto.

Diego Luna y Gael García en 'Rudo y cursi'. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Y el proyecto que menos espera es el que revienta primero…

A veces, el que crees que se va a demorar, es el que primero sale, y el que parecía fácil e ibas a la fija es el que nunca se puede hacer. A todos se nos caen proyectos, a veces los revisitamos, a veces no se quedan ahí en la gaveta.

¿Cómo son los procesos de dirigir y escribir? La escritura es algo más íntimo, mientras la dirección es como estar en la mitad de un circo…



Son actividades complementarias. Hay un término del tantra hindú que se llama ‘expanda’. Es la frecuencia vibratoria de la creación, y se expande y se contrae. De alguna manera la escritura es un proceso de contracción, en el que te abres en términos creativos, pero estás contigo mismo o con alguien más si es coescritura, pero es muy íntimo. Luchas contra tus propios demonios y voces en tu cabeza, con tu creatividad. Y luego está el proceso de dirección que es expansivo, muy social, gregario, el cine es un arte colaborativo, entonces para que tus colaboradores sigan tu idea, debe haber mucha comunicación. Ahora, no todo el tiempo estás expandido, en el sentido de que estás filmando y pasa algo y necesitas solucionarlo, pues muchas veces te alejas del ruido del set para pensar y buscar qué hacer. Así es la vida, como creo que es la de todos, solo que tengo la enorme fortuna de ser consciente de todo esto.

¿Cambió mucho su vida tras los premios? ¿Si abren puertas?

Algunas cosas cambiaron, otras no. La gente cree que cuando ganas premios, las puertas de todos lados se abren, y la verdad es que se te abren tanto como se te cierran, por distintas razones, el mundo es así de peculiar, puede ser que se te abra una puerta porque reconocieron que eres muy bueno, como puede que se cierre porque les abruma que seas muy bueno o ni siquiera llegas al nivel que ellos quieren. Las cosas cambiaron en términos de que la gente me conociera más, y la promoción de la película es importante, por ejemplo con Y tu mamá también fue muy fuerte, fuimos a muchos lados, pero ahora es un poco más difícil porque los medios se han segmentado, haces como el triple de trabajo de promoción de lo que hacías hace 20 años, pero te ve menos la gente.

Para bien y para mal algunas cosas de mi vida cambiaron, sigo siendo el mismo bestia de siempre, eso no cambió, y no puedo decir que las cosas se faciliten, pero me sigue costando tanto trabajo escribir como hace 20 años, tengo más oficio, pero eso no significa que sea fácil. Además la búsqueda de financiación es compleja, el cine es caro, así que puedes tener una maravilla de proyecto pero que no responde a las modas del momento en el mercado y puede no hacerse nunca o que tengas que esperar años para que las modas cambien y lo logres.

Sigue siendo difícil para todos, para mi hermano, para Del Toro o Spielberg, y ellos están en un nivel que los terrenales llamamos el Olimpo, en donde es un poquito más fácil convencer a los dueños del gran capital. Alejandro González Iñárritu me contó que le costó mucho trabajo levantar y finalizar Birdman, que nadie la quería financiar, y yo estaba muy sorprendido, es que esa es su obra maestra. Eso demuestra que nunca deja de tener su chiste, al final del día, esas dificultades son la sal de la vida.

Carlos intercambia los guiones con su hermano, Alfonso Cuarón, que está detrás de Children of Men, Gravity y Roma. Foto: Cortesía Carlos Cuarón

Siempre ha tenido mucha conexión con Colombia, ¿le gustaría filmar aquí?

Mira, para mí uno es del mundo, soy mexicano por accidente, pero todos somos terrícolas, eso es lo que hay que entender. Las fronteras, como un día lo dijo el ‘negro’ (González Iñárritu) son emocionales, algo que el ego del hombre ha puesto por razones políticas y económicas, pero las fronteras no existen y lo estamos viendo en esta conversación, lo que sí existen son las culturas, unas más ricas y fuertes que otras... y como terrícola amaría hacer algo en Colombia. Bien sea porque se me ocurre una idea o porque me inviten a trabajar en algo. Para mí es un solo planeta.

¿Puede escoger su guion favorito?

¿De toda la historia?

La gente habla del 'Ciudadano Kane', pero puede haber una historia pequeñita de la que uno se enamora...



Hay historias que tuvieron una influencia muy grande y marcaron el momento por alguna razón, para la narrativa en especial. El ciudadano Kane fue una película que nunca se había contado de esa manera y donde había todo el misterio del ‘Rosebud’ que no sabes lo que es hasta el final. Pero como esa ha habido muchísimas. No creo poder totemizar o poner en el pedestal un solo guion, porque afortunadamente la humanidad es muy diversa y ha producido enorme cantidad de obras maestras.

¿Y guionistas?

Van a ser puros lugares comunes: Billy Wilder, Ernst Lubitsch, los hermanos Coen, Woody Allen, Guillermo Arriaga, Charlie Kaufman…todos son muy originales, con una pluma que ha influenciado el entorno de distintas maneras. Y me falta Jean-Claude Carrière y se me van como otro millón más.

¿Puede escribir varios guiones al mismo tiempo? ¿Cómo es su cotidianidad?

He llegado a escribir tres al mismo tiempo, que es algo que no me gusta. Hace unos años agarré una disciplina: en la mañana trabajaba con mi hermano, que está en Europa, y en la tarde con otro compañero -Luis Usabiaga-, así fue durante varios meses, uno se va adelantando más que el otro. Y a veces hay trabajo de escritura solitaria. Con tres me volví loco y juré no volver a hacerlo. A mí me gusta escribir de mañana y por la tarde me la paso pensando cosas, haciendo notas, caminando y pensando incluso en un proyecto distinto al que estoy escribiendo. La creatividad funciona como todas las energías, se genera una y se vuelve un efecto dominó: las ideas de la mañana son el insumo de lo que vendrá en la tarde y eso me ilumina para el día siguiente. Lo que busco es que no sean muchas cosas. Intento no pensar en tantas cosas porque es un despropósito. Seguro Guillermo Del Toro lo puede hacer que es tan prolífico.

Además te tienes que dar momentos de descanso porque en esta profesión, y la gente no lo entiende, no tenemos vacaciones... es que parece que cuando estás tirado en la playa, estás calladito, pero es porque ya se te ocurrió algo, de un personaje, cómo ligar una escena con la otra... uno se tiene que forzar en esos momentos a no pensar en el trabajo. Y es muy difícil.

Manolo Cardona (con el celular) es uno de los protagonistas de 'Amalgama'. Foto: Archivo. EL TIEMPO

¿Qué expectativas tiene de este viaje?

Como filosofía de vida no me gusta tener expectativas de nada, sino que me sorprendan, si uno tiene expectativas y lo que sucede es feo, pues uno se poncha y se desinfla, en cambio si no tienes nada, e igual salen feas, pues ni modo, ahora… si resultan bonitas pues va a ser fantástico. La idea es pasar un buen rato, ser útil al festival, a la difusión del cine allá, conocer. Cuando viajo, suena irónico, pero casi siempre me pierdo y entonces me encuentro. Y eso es lo que me guste hacer. Obviamente estoy muy agradecido con el festival, es un honor que se hayan fijado en mí y en mi trabajo.

Con seguridad se va a enamorar de Villa de Leyva…

No lo dudo, como me sucedió con el resto de tu país. Desde la primera vez que viajé a Colombia quedé prendado, soy un enamorado del planeta, y cada vez que conoces y conectas con la gente, me parece lo más importante de todo. Siempre he conectado muy bien con los colombianos por eso he trabajado tanto con ustedes y tengo amigos colombianos en muchas partes. Eso es lo que más valoro de estos viajes.

Bueno, esperamos saber de películas suyas pronto.

La verdad, ¡yo también quiero saber de películas nuevas mías! (risas). El chiste es ese, ahí están los guiones, además de los que estoy escribiendo. Espero que alguno se materialice.



