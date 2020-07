Carlos Calero enfrenta otra batalla, esta vez contra el covid-19

Mientras sus tres compañeras de Día a día se cuidaban en casa (Catalina Gómez, Carolina Cruz y Carolina Soto), Carlos Calero volvió al set de Día a día el pasado 28 de abril, luego de más de un mes de decretada la emergencia en el país y de que el canal hiciera cambios en este espacio de la mañana.



Ahora, Calero está en su casa, pues dio positivo para covid-19, aunque no ha presentado síntomas, según informó este 7 de julio el canal Caracol, a través de un comunicado, en el que agregó que todas las personas que estuvieron cerca al conductor en el canal están siendo monitoreadas y también fueron enviadas a su casa.



Calero, que regresó el año pasado al Canal Caracol para presentar Yo me llamo, ha trabajado, además, para los canales RCN y Uno, y enfrenta una nueva batalla.



Reconocido, entre otros, por su propaganda de Ricostilla, una marca que representó durante seis años, relación comercial de la se siente orgulloso, el conductor no ha sido ajeno a la controversia, pues, precisamente, es llamado de ese modo.



Pero además, en el 2016 y luego de, como ha contado, presentar los exámenes respectivos y toda la documentación requerida, fue nombrado cónsul en San Francisco, Estados Unidos, lo que motivó las quejas de muchas personas, así como burlas en las redes sociales.



En octubre de ese mismo año y tras una demanda de nulidad de Mario Andrés Sandoval, en calidad de ciudadano, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó su nombramiento, que dejó sin piso.



Cuando se generó el escándalo, el Ministerio de Relaciones Exteriores defendió su designación, argumentando que otros periodistas se habían desempeñado muy bien en posiciones diplomáticas en el exterior.



Además, un abogado, Wálter Arévalo, presentó un derecho de petición a la Cancillería pidiendo conocer las razones que llevaron al Estado colombiano a darle el cargo, sin tener en cuenta a personas que ya habían avanzado en la carrera diplomática y tenían más méritos.



Calero tuvo que empezar a buscar trabajo. Inicialmente estuvo en el canal regional Telecaribe, donde grabó un programa concurso, y luego de tocar muchas puertas y contar lo que había acontecido con su nombramiento, fue el presentador del espacio Lo sé todo, del Canal Uno.



El año pasado se dio su regreso a Caracol, canal en el que también estuvo de 1998 al 2006, en programas como Sábados felices, Cien colombianos dicen y Día a día.



Del 2006 al 2016 estuvo en RCN, como conductor del Concurso Nacional de Belleza, Duro contra el mundo, La rueda de la fortuna y Profesión hogar.



El presentador pasó, además, por una dura prueba, cuando en el 2018 su hijo Carlos fue diagnosticado, al parecer, de un tumor cerebral del que se recuperó, según contó el comunicador, nacido en Barranquilla en junio de 1969.



Sobre la enfermedad de su hijo Calero nunca habló directamente, salvo por un mensaje que puso en sus redes y luego borró.



Calero está casado con la periodista Paula Ceballos, con quien también tuvo otra hija, Sofía.



Hasta el momento, el canal Caracol no ha informado cómo será Día a día desde este 8 de julio. Se supo que avanzaban en una reunión en horas de la tarde de este 7 de julio para tomar la decisión.