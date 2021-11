Carla Giraldo: ‘No cociné mejor, tuve menos errores'

Antes de estar en 'MasterChef celebrity', concurso de RCN, Carla Giraldo, la ganadora del programa en su edición 2021, sufría cada fin de semana cuando ni Yulys, la nana de sus dos niños, ni la señora que le ayuda en su casa, trabajaban. ¿“Qué les voy a dar de comer?” se preguntaba porque, dice, no sabía cocinar.



Hoy, y después de su participación en el 'reality', tiene la seguridad de que “en la mesa y la cocina se construye una familia. La cercanía que hay en esos espacios es muy importante. Y quiero que mis hijos se acuerden de lo rico que yo les cocinaba, que tengan mis platos en su cabeza”.



Habla la Carla de verdad. La construcción en redes sociales de su participación en el reality la mostró como una mala persona, pero ella dice: “Yo también me vi como televidente y a veces me decía que era cansona y mamona, sin embargo, me metí en este juego como nunca. Incluso hablé con Frank (Martínez, el otro finalista) y le pregunté si lo había ofendido. Él me dijo que no, que jamás, que hoy había sido la más honesta, que iba con toda”.



Claro, sabe que es sincera y cruda. “A veces la crudeza puede maltratar, pero en general yo la fui muy bien con todos mis compañeros, y todos tenemos demonios y estos a veces salen. Siempre les llevaba lo que podía, el café que comercializamos con mi pareja en El industrial (el negocio familiar en las afueras de Bogotá), por ejemplo. Y el día que se definieron los 4 finalistas lo celebramos en grande, como compañeros”, agrega.



Nacida en Medellín el 30 de agosto de 1986, Carla Evelyn Giraldo es hija adoptiva de María del Rosario Quintero, que ha trabajado en los medios como maquilladora, y Manuel Giraldo, un comerciante.



Gracias a su mamá entró al mundo de la televisión, luego de que aflorara su talento. Empezó en 'La otra mitad del sol' y luego protagonizó 'Me llaman Lolita'. Ha estado, además, en 'Cumbia ninja', 'Las muñecas de la mafia' y 'Loquito por ti', entre otras.

Su vida no ha sido fácil. Su mamá verdadera la dio en adopción porque era muy joven. Y a los 14 años, Carla decidió irse de su casa, como contó en el programa 'Yo, José Gabriel'.



“Estaba pasando por una edad muy difícil, tenía el mundo de la televisión encima, tenía muchos problemas con mi familia. No me llevaba bien con mi mamá, no hacía caso, con mi papá tampoco y decidí irme de la casa, dije ‘aquí no vuelvo’ y jamás volví”.



Se empezó a quedar en las casas de sus amigos y una noche se fue a visitar “a un noviecito en un hotel de Bogotá y la Policía me sacó de allí y me trasladó para un hogar de Bienestar Familiar”.



Alli, les dijo a las autoridades que no quería volver a su casa, “pero, claro, no era viable que una niña de 14 años viviera en la calle pasando trabajos”.



Pidió vivir en una de las casas de la Fundación La Luz, que ayuda a jóvenes con problemas de adicción y de la que Giraldo era imagen institucional. “Le dije al director del Bienestar Familiar que solo me iría con ellos, entonces pasa eso y sale el chisme de que estaba consumiendo drogas. Con ellos yo me sentía en familia, aprendí a perdonar y a no tener rencores”, dijo en ese entonces Giraldo en el programa de José Gabriel Ortiz, en el 2015.

Esa historia de vida, de la que contó algunos apartes en 'MasterChef celebrity', le llegó especialmente a Jorge Raush, uno de los jurados, “y me acercó mucho a él, pero eso no quiere decir que haya ganado por ese motivo. Tanto los jurados como Clauda (Bahamón) y mis compañeros dijeron que me merecía el premio”.



La actriz agrega que siempre quiso estar en el programa, que seguía como televidente fiel. Pero cuando la llamaron, dijo inicialmente que no. "María de Brigard, quien me contactó, me convenció diciéndome que tenía todo el potencia. Yo no sabía cocinar pero respondía que listo, que iba”.



Cuando ya se vio en el 'set', “más que el amor por la cocina estaban, inicialmente, las ganas de no ser la primera eliminada. Luego llegaron las ganas de estar ahí, la emoción del juego, me sentía jugando como niña chiquita. Y cuando me emociono, mi vida se prende y quiero ser la mejor”.



Como todos los participantes, Giraldo recibió la ‘biblia’ del programa y se la tomó a pecho, como un libreto. “Imprimí todas las páginas y las leí de principio a fin, con su información de cortes y demás. También vi programas de cocina y de chefs, para aprender lo que más pudiera”.



Con los días, estar en esa cocina “me llenó el alma. Me llevó a estar aún más cerca de mis hijos y mi esposo. Ese espacio se convirtió en un pedazo de felicidad”.



Y pese a lo que se haya dicho en redes, no se puede desconocer que en Carla Giraldo se vio una gran disciplina. La misma que ha tenido en su carrera como actriz. “Yo siento que esta fue la más importante audición de mi vida”.



Su pareja, Mauricio Fonnegra, y sus hijos Adrián y Damián, de 7 y 6 años, respectivamente, la acompañaron siempre y mucho más en la noche de la final.



Y los días antes de terminar el concurso, la vieron practicando durante 12 y más horas para estar lista para las 2 horas y media del reto final, con el que ganó.



“Vine a sacarlos a todos”, decía durante la competencia y lo repitió sin parar en la final. “Ensayé mucho para ganar y presentar la mejor entrada, el mejor plato y el mejor postre”.



Famosa por sus preparaciones dulces durante el programa, dice que, sin embargo, no es una experta. “Amé la exactitud de cocinar lo dulce, porque si te pasas en el peso, pierdes; si no le pones suficiente harina, no queda. Me dejé llevar y hasta entendí que uno puede querer una cosa y la cocina otra, y hay que saber moverse en todo”.



Hoy extraña la cocina de 'MasterChef celebrity', “las ganas de querer saber qué va a pasar, donde me llevaron al extremo, así como el equipo de trabajo, gente amorosa y servicial que me apoyó”.



No salió sabiendo hacer mercado, “salí valorando los alimentos, saber que hay cosas que puedo cultivar en mi casa, ver lo que la naturaleza me da y entender que con lo que se tenga se puede hacer algo muy rico”.



Sabe que todos los finalistas del programa (además, Liss Pereira y Viña Machado) son grandes cocineros. “Pero yo no gané por ser la mejor, sino porque tuve menos errores”.