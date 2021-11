Carla Giraldo cuenta detalles de la dura pelea que tuvo con Liss Pereira

Carla Giraldo se alzó como la mejor cocinera del programa de televisión ‘MasterChef Celebrity’. Aunque su victoria se produjo hace varias semanas, la actriz de ‘Me llaman Lolita’ habló recientemente sobre su compañera de concurso Liss Pereira.



Giraldo, de 35 años, detalló las tensiones y la pelea en la que salió a flote el hijo de la comediante.

‘No tenía ni idea de quién era Liss Pereira’

Carla hizo parte del grupo de 20 famosos que compitieron en la cocina del canal ‘RCN’.



Su actitud, para algunos televidentes e internautas, fue motivo de discordia, pero ella aclaró que le hizo falta ‘tacto’.



“Soy irreverente, mala no. Que yo sea mala y quiera hacerles daño a las personas no hace parte de mi personalidad. (…) No sé cómo llevar el humor que tengo por dentro para que no suene cruel y sea ese ‘bullying’ divertido que hacía Frank, Diego o Liss”, afirmó en una entrevista con el comediante ‘Luchito Humor’.



Además, comentó que en el programa conoció a su excompañera Liss y dijo que estaba dispuesta a recibirla en su casa y hasta tomar un café.



“No tenía ni idea quién era Liss Pereira. No tenía ni idea que hacía reír a toda Colombia”, afirmó sobre la también locutora de radio.

La pelea entre las concursantes

Ambas tuvieron algunos roces en la competencia. De hecho, Giraldo la criticó fuertemente por ayudar a otros famosos en un reto que consistió en preparar un postre.



- ¿El ejemplo para tu hijo? ¿La mentira? -le dijo esa vez Carla a Liss.



- No te estoy haciendo nada, déjame quieta, ya no más -replicó Pereira.



Luego, los seguidores del programa vieron a la humorista desahogarse frente a las cámaras sobre el incidente.



Realmente no quise meterme con su hijo

TWITTER

“Me molestó mucho que me tildará de tramposa cuando ni siquiera estaba cocinando. Créanme que, si me merezco un premio, es por no haberle metido un puño en esa jeta”, aseguró Liss.



Al respecto, Carla enfatizó en que su intención no era involucrar al pequeño de la comediante en la discusión.



“Realmente no quise meterme con su hijo. Estaba poniendo un ejemplo que no fue de nada y fue la única vez”, dijo en la entrevista citada.



Por tanto, decidió pedirle disculpas mediante una carta que Liss rechazó.



“Le gusta el plan en que, de pronto, Colombia la pone y no puede soltarlo. No sé cómo pensar por qué unas disculpas no son recibidas. (…). Cuando somos muy buenos seres humanos y cuando realmente nos volvemos terrenales es cuando aprendemos a perdonar”, dijo.

No fue el único incidente

La actriz, ganadora de un premio ‘TVyNovelas’, confesó hace varias semanas, en charla con 'Bravíssimo' del canal 'CityTv', que había tenido otra tensión con Liss.

#Entretenimiento | La actriz y participante de 'Master Chef Celebrity' Carla Giraldo contó en @BravissimoCity acerca de la polémica que tuvo con la humorista y también participante del reality Liss Pereira. pic.twitter.com/gicNACBClW — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 1, 2021

Asimismo, contó en la entrevista con 'Luchito Humor', que tuvieron un nuevo roce en un reto de campo que se realizó en un hotel de Bogotá.



“Nadie se enteró ni nunca lo mostraron, pero ella dijo que yo estaba muy brava por haber perdido. Yo no lo estaba; es más, siempre celebré mis delantales negros”, comentó Giraldo, quien además se llevó 200 millones de pesos por su victoria.



Carla espera, según las declaraciones dadas, que su excompañera tenga “tiempo para sanar”, ahora que la competencia ya finalizó. “Si ella tiene algo que decirme, que me lo diga”, aseveró.

Si ella tiene algo que decirme, que me lo diga

TWITTER

Por lo pronto, Liss Pereira no se ha referido recientemente a su paso por ‘MasterChef Celebrity’, a su llegada a la final o a sus conflictos con Carla Giraldo.



Entretanto, la mejor cocinera del concurso de ‘RCN’ se burló un poco de los ‘amores y odios’ que generó en la audiencia y por eso dijo que “era la reina del rating”.



También se mostró contenta por su reconocimiento y concluyó que el ‘reality’ que salió en la pantalla fue diferente al que ella vivió en la realidad.

