En el 2012, en el Archivo General de Indias, en Sevilla, España, aparecieron dos primeros documentos que ratifican que la india Catalina sí fue amante del conquistador Pedro de Heredia, el fundador de Cartagena, en esa ciudad, donde “compartieron alcoba desde 1533 hasta 1536”.



Fueron tres años juntos y no sabemos qué tanto amor hubo entre ellos. Pero en 1536, Catalina, que ya se vestía a la usanza española y profesaba la fe católica, acusó a Heredia de robar el oro de la Corona Española. Ese fue el principio del fin del conquistador.

La historia ha sido fuerte con la india Catalina. Pero algunos cronistas del siglo XVI, como Gonzalo Fernández de Oviedo y Juan de Castellanos, la muestran como una “india lengua” o “india traductora”, la persona que comunicaba a los españoles con los indígenas. También la definen como una pacificadora.

Estos dos nombres han sido parte de la historia nacional y ahora Caracol presenta 'La reina de Indias y el conquistador', tomando a los personajes reales, en una serie de ficción que se estrena el 13 de septiembre, a las 10:30 p. m. y que irá de lunes a viernes.



El español Emmanuel Esparza y la puertorriqueña Essined Aponte son los protagonistas de esta producción. La idea original es de Catalina Porto, con argumentos de Jhonny Ortiz, bajo la producción general de Asier Aguilar. Juan Carlos Vásquez y Camilo Villamizar son los directores. Se grabó en Santa Marta, Cartagena, Villa de Leyva y Bogotá.



Esparza, que de nuevo hace un papel histórico en el país (el primero fue en 'La Pola', como Alejo Sabaraín), aclara que este Pedro de Heredia es imaginado. Pero igual lo estudió. “La verdad, me dejó bastante alucinado porque estamos hablando de un tipo que iba a estar destinado a no tener ninguna herencia en la familia, y que fue un espadachín formidable y un canalla. Dos tipos lo atacaron y le desfiguraron la nariz por mujeriego y jugador. Era un hombre oscuro y lo que hace es huir buscando mejor suerte en el nuevo mundo. Era importante que yo supiera de dónde venía este señor que al final me causó un poco de rechazo, pero de esta forma lo hice un personaje de ficción, el que estamos narrando”.

La india Catalina le llegó a Essined Aponte gracias a su participación en Nicky Jam, el ganador. “Me vio un productor de Caracol y así obtuve el personaje. Yo no sabía que hacía parte de la historia de Colombia y cuando me enteré, traté de empaparme por todos lados: amigos colombianos, libros, información en internet, en fin, hice el proceso de investigación, que sumado al guion me permitieron moldear cada una de las etapas que queríamos contar de la india Catalina”.



La puertorriqueña también sintió una "montaña rusa de emociones que despierta Catalina, que tiene historiadores que la defienden y otros que la acusan de haberse ido en contra de su pueblo. “Pero mi trabajo consiste en interpretar una parte de la historia, no juzgarla, independientemente de quién fue y si estoy de acuerdo o no. Darle vida me permite contar una versión de la historia desde otra perspectiva, porque aunque es una serie de ficción, parte de una realidad”.



Esparza, por su parte, sabe que la historia de la Conquista fue muy complicada. “Me pone en una situación muy compleja, porque como todos sabemos, fue una época muy oscura y habría que extender esa palabra conquista a una invasión. Lo más triste para mí es darme cuenta de que los humanos no aprendemos de nuestros errores y que a lo largo de los años, en todo tipo de conquistas que han sucedido, como la de España a América, se han cometido los mismos errores con esa violencia desmedida. Sin embargo, es muy complejo juzgar actos del pasado con los ojos del presente, eso lo dejo claro”.

Emmanuel Esparza es Pedro de Heredia. Foto: Caracol

Piensa que la historia real de los personajes “no fue tan de cuento de hadas, como la que vamos a contar, entonces, si la gente quiere saber más de ellos puede investigar en lo que hay escrito. Lo que nosotros proponemos es como poner un caramelo a la gente. Pero ojalá esta mujer hubiera aparecido en la vida de este hombre para que él se hubiera dado cuenta de que el camino elegido no era el correcto y que el amor puede con todo, que es el mensaje de la serie”.



La india Catalina fue raptada alrededor de 1509, siendo muy niña. Pertenecía a la realeza de la comunidad Caribe Mokaná, en el sector de lo que hoy es el departamento de Bolívar. Su padre y sus tíos eran caciques.



Fue trasladada a Santo Domingo. No fue esclavizada, sino educada en la religión católica y las costumbres españolas, y su regreso a su tierra se dio, según documentos históricos, en 1527. Al llegar, fue aceptada por los suyos, así no se vistiera como ellos y tuviera otras formas de ver la vida.



Esta historia, dice Essined Aponte, la muestra como alguien valiente y dueño de su verdad. “Si bien no era común en esa época que una mujer tuviera dichos atributos sin ser castigada, lo cierto es que la historia nos habla de la existencia de mujeres que han levantado la voz y han cumplido con labores no propias de su época. De alguna manera, nos han abierto el camino para obtener los derechos que en la actualidad nosotras damos por hecho”.



Y dice que si se la encontrara por algún motivo, si ella volviera a la vida, lo primero que le pediría es que le contara su historia real, para entenderla mejor.



Esparza agrega que además de llevar ropa de época, que le da otro sentido su trabajo, “en este tipo de producciones es fundamental que todos los departamentos sean muy buenos para dar credibilidad a lo que estás contando. Esta serie, además, es en exteriores, que exige mucho más. 'De La reina de indias y el conquistador' teneis que estar orgullosos por el gran trabajo que se hizo.



