‘María Magdalena fue un personaje construido con calma’

“Es una historia que cuenta cómo una mujer, María Magdalena, puede pasar por tantas situaciones hasta llegar al amor filial de Jesús”.



Así fue como María Fernanda Yepes le hizo frente a su personaje de la historia bíblica, en la serie ‘María Magdalena’, que se empieza a emitir este martes por el canal Caracol, a las 10 p. m.

La actriz antioqueña hoy puede decir que esta caracterización sobre la llamada apóstol 13 de Jesús, o “apóstol de los apóstoles”, como la definió el papa Juan Pablo II, ha sido una de las más importantes de su carrera y que llegó cuando debía llegar, en el momento exacto, agradeciendo que apareciera en su vida.



Fue un personaje para ella desde el primer día, cuenta. “Juan Pablo Posada, el productor, que me había visto en ‘Rosario Tijeras’, me dijo que si me gustaría estar en la serie, y acepté”.

La producción de Dopamine y Sony Pictures Television, “significa un reto y una responsabilidad, sobre todo porque estamos hablando de personajes bíblicos e históricos, icónicos, que pueden llevar a generar odios y amores. Está basada en hechos reales, en lo que se conoce de María Magdalena, no es un personaje ficcionado, porque cuando es así, hay espacio para lo que se quiera construir o armar. Aquí, la historia tiene un peso”, cuenta.



Pero Yepes fue más allá durante el tiempo que duró el rodaje, preguntándose “cómo pudieron haber sido las situaciones para ella, qué pudo haber sentido. Porque su comportamiento no era el mismo frente a lo que hoy es el maltrato. Igual, el discurso y las costumbres eran diferentes, la mujeres no tenían voz”.



Su trabajo fue “hilar muy fino y con calma a través de los libretos”. Tanto para Yepes como para el resto de actores (entre ellos Manolo Cardona, como Jesús; Andrés Parra, Claudio Cataño, Jacqueline Arenal, César Mora, Juan Manuel Lenis y Carlos Manuel Vesga, entre otros), directores, directores de arte, vestuaristas y técnicos significó un trabajo de dedicación por múltiples factores.



Yepes cuenta que la visión católica de su personaje está en la serie: que era prostituta, que le sacaron demonios y que acompañó a Jesús incluso en su muerte.



“Yo creo que hay una deuda con ella, y muy grande. Para mí, es la primera feminista, se atrevió a desafiar la cultura y la opresión machista, sabía leer y escribir, algo inimaginable en su tiempo para una mujer”, afirma.

‘María Magdalena’ tiene actores colombianos, mexicanos, cubanos y venezolanos, y fue grabada en su mayoría en Colombia, aunque durante diez días el equipo se trasladó a Marruecos para algunas escenas.



“Ahora que la veo, me doy cuenta de que tiene una factura impecable y una fotografía hermosa, y, ¿quién lo creyera?, durante el 90 por ciento de la producción Jerusalén y los sitios sagrados son Bogotá y sus alrededores, eso demuestra que aquí estamos en un gran momento de realización”, dice.



La serie ya se presentó en México, y aunque no tuvo buen ‘rating’, sí recibió muy buenas opiniones de la crítica de ese país, que habló de las actuaciones, la producción y el libreto.



Yepes, que reside en México hace nueve años, ahora se prepara para una serie de Netflix sobre un asesinato de una mujer que la policía debe determinar si fue o no un feminicidio.



Por lo pronto, la actriz nacida en Medellín en 1980, dice que ser María Magdalena le “despertó fascinación por la palabra de Jesús como maestro. Yo me he considerado siempre espiritual, no religiosa, pero esta producción me acercó mucho a las enseñanzas de Jesús”, afirma.



“Fue un proyecto con mucha magia, yo siento que pasaron cosas bonitas, hubo familiaridad, una energía especial. Le pusimos el alma a contar la historia de un personaje tan inspirador”, dice.

Dónde y cuándo

La serie se emitirá a partir de este martes, y de lunes a viernes por el canal Caracol.



