La productora de Marvel anunció a través de su cuenta de Twitter el nombre oficial de la nueva versión del 'Capitán América' que inició grabaciones el pasado mes de marzo.



La cinta será protagonizada por Anthony Mackie, el intérprete de Falcón, luego de que en la última escena de 'Avengers: Endgame', los guionistas dieran pistas de que habría un nuevo Capi, tras mostrar a Steve Rogers (Chris Evans) entregándole el escudo a Sam Wilson (Mackie).

Aunque aún no se conocen los detalles a profundidad sobre la cuarta cinta de este personaje creado en 1941, lo que sí es un hecho es que la película pasará de 'Capitán América: New World Order' a llamarse 'Capitán América: Brave New World'.



(Le puede interesar: Chris Evans entrega formalmente el escudo del Capitán América).



Eso fue lo que dejó claro el tweet de Marvel Entertaiment, cuando publicó el nuevo apelativo del film junto a una fotografía en la que se ve a Mackie con el uniforme y el escudo emblemático del personaje, acompañado de Harrison Ford, que tendrá el papel del General Ross.

Marvel Studios’ Captain America: Brave New World



In theaters May 3, 2024 (via @anthonymackie) pic.twitter.com/aJVKJC5ves — Marvel Entertainment (@Marvel) June 6, 2023

Si bien es cierto que el universo de cómics no ha confirmado el motivo de la modificación, se cree que este se ha hecho porque corresponde a una nueva era del superhéroe norteamericano en un híbrido con Falcón.



(Siga leyendo:Harrison Ford es el nuevo fichaje de Marvel para El Capitán América).



Así que los seguidores están ansiosos por conocer cómo se desempeñará Wilson, en los zapatos de su antecesor, cuando deba enfrentar a los villanos más temidos, tras estar acostumbrados a la participación de Evans.



Pues el actor participó en ocho películas del universo cinematográfico de Marvel, que no serán difíciles de olvidar: 'Capitán América: El primer Vengador' (2011), 'Los Vengadores' (2012), 'Capitán América: El soldado de invierno' (2014), 'Avengers: Age of Ultron' (2015), 'Capitán América: Civil War' (2016), 'Avengers: Infinity War' (2018) y 'Avengers: Endgame' (2019).

Se espera que esta última versión dirigida por Julius Onah conocido por 'The Luce', se estrene en las salas de cine el 3 de mayo de 2024.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

