David Cronenberg cumple lo que promete: Crimes of the Future (Crímenes del futuro) fue anunciada como una de las películas polémicas de la 75.ª edición del Festival de Cannes, donde está en la pelea por la Palma de Oro.

El thriller de ciencia ficción sobre las mutaciones del cuerpo humano ha sacudido la Croisette con sus imágenes de sangre y vísceras, a mitad del certamen. Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart protagonizan esta historia en la que un artista exhibe sus propios órganos internos en directo. “Mi interés no es conmocionar y mi objetivo no es que la gente salga de la sala, pero puede pasar”, reconoció el director. Sobre todo teniendo en cuenta que en el festival, el público “no solo está formado por cinéfilos, también por personas que quieren estar en la alfombra roja o ver a Léa Seydoux, personas que quizás no estén preparadas para un filme perturbador”.



La primera vez que Cronenberg compitió por el máximo galardón en Cannes, en 1996, fue con Crash, una historia de sexo y accidentes automovilísticos y se llevó el Premio Especial de Jurado. Es la sexta vez que el cineasta de culto aspira a la Palma de Oro, la última fue con Maps to Stars (2014), sobre la obsesión por la popularidad, protagonizada por Julianne Moore, que se llevó el premio a la mejor interpretación.

Los homenajes

Tom Cruise con su Palma de Oro honorífica. Foto: AFP

Arrancando el festival, Tom Cruise se robó el show durante el estreno de Top Gun: Maverick, junto con Jennifer Connelly y Jon Hamm, otros actores del filme. Justo antes de la proyección de la secuela de la famosa película de aviadores de los años 80, el actor recibió la Palma de Oro honorífica.



Otro homenajeado del 75.º Festival de Cannes, considerado el más importante del mundo, fue el actor Forest Whitaker, que recibió la Palma de Oro de Honor.

El actor, productor y director estadounidense acudió por primera a Cannes en 1988 con Bird, de Clint Eastwood, por la que recibió el premio al mejor intérprete. “Cannes me cambió la vida. Me permitió ser visto como un artista. Yo era un niño. No había ido nunca a un festival, ni siquiera sabía cómo contestar en las entrevistas”, apuntó.

Cannes política

Como es habitual, el certamen francés ha estado lleno de guiños a temas candentes de la geopolítica mundial. Durante la exhibición de La mujer de Chaikovski, que compite por la Palma de Oro, su director, el cineasta ruso Kirill Serebrennikov, proclamó un “no a la guerra” en medio de un teatro repleto. El cineasta, famoso crítico de su gobierno, aborda sin tapujos la homosexualidad del compositor ruso Piotr Chaikovski.



“Estoy totalmente convencido de que la cultura y la gente de la cultura pueden conseguir que esta guerra cese en Ucrania”, dijo.



La presencia de Serebrennikov, de madre ucraniana y conocido por sus posiciones en favor de la comunidad LGTB+ en Rusia, era una de las más esperadas, después de que en las dos últimas ocasiones que compitió en el certamen –el año pasado, con La fiebre de Petrov, y en 2018, con Leto– no pudo viajar a Cannes por estar preso por un desvío de fondos, en un caso que fue denunciado como una maniobra política para silenciarlo.



La intervención por videoconferencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la gala inaugural de la semana pasada para pedir el apoyo del mundo del cine confirmó el tono político. “Necesitamos a un nuevo Charlie Chaplin que demuestre que el cine no está mudo”, dijo Zelenski ante un auditorio repleto de estrellas.



El festival programó el filme Mariupolis 2, del lituano Mantas Kvedaravicius, fallecido en abril en esa ciudad, cuyas imágenes fueron rescatadas por su novia.

Música, maestro

Ethan Coen, el menor de la brillante dupla cinematográfica de hermanos, presentó su primera película en solitario, un documental con material de archivo dedicado al pianista más incendiario del rock and roll: Jerry Lee Lewis. Último superviviente de su generación –la de Chuck Berry, Little Richard, Ray Charles o Elvis Presley–, Jerry Lee Lewis grabó en 2019, tras recuperarse de un derrame cerebral, su último álbum: una colección de versiones góspel junto a T-Bone Burnett, productor del documental, que fue quien le llevó la propuesta a Coen. Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind es una película de poco más de una hora construida con entrevistas y actuaciones de archivo en la que el músico de Luisiana, de 86 años, repasa su vida, desde su formación autodidacta entre los clubes y la iglesia de su ciudad hasta su ascenso a la gloria.



El miércoles, Baz Luhrmann debutará con su película sobre Elvis Presley. Elvis es la clase de superproducción en la que Luhrmann –autor de musicales como Moulin Rouge y majestuosas adaptaciones como Romeo y Julieta o El Gran Gatsby– es especialista. La nieta de Elvis, la directora Riley Keough, presente en Cannes, aseguró que vio el filme recientemente con su madre, Lisa Marie Presley, y su abuela, Priscilla Presley. “Hay mucho trauma familiar y trauma generacional que empezó ahí. Verlo fue una experiencia muy intensa”, aseguró. La película es protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks. El festival de cine de Cannes se extenderá hasta el sábado 28 de mayo.



Con información de AFP y Efe

