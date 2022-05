Después de 10 días de festival, con premieres, invitados y competencias, llegó a su fina la 75ª edición del Festival de Cannes, en la Riviera francesa.

A continuación, todos los premiados del festival de cine más importante del mundo:



Palma de Oro: "Triangle of sadness", del sueco Ruben Ostlund

Gran Premio: "Close" del belga Lukas Dhont ex aequo con "Stars at noon" de la francesa Claire Denis

Premio del Jurado: los belgas Felix Van Groeningen y Charlotte Vandermeersch por "Las ocho montañas", ex aequo con el polaco Jerzy Skolimowski por "Eo"

Mejor Dirección: el coreano Park Chan-Wook por "Decision to leave"

Premio especial del 75º aniversario: "Tori y Lokita" de los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne

Mejor guion: el sueco Tarik Saleh por "Boy from heaven"

Mejor Actriz: la iraní Zar Amir Ebrahimi por "Holy spider"

Mejor Actor: el surcoreano Song Kang-ho por "Broker"

Palma de Oro de Honor: los actores estadounidenses Tom Cruise y Forest Whitaker - Cámara de Oro: "War pony", de las estadounidenses Riley Keough y Gina Gammell

Palma de Oro al cortometraje: "The water murmurs", de la china Jianying Chen



AFP

