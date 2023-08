'I'm just a Ken' y 'Peaches', las canciones que se han convertido en símbolos de las películas 'Barbie' y 'Super Mario Bros', podrían entrar en la carrera para ser nominadas en los premios Óscar 2024.



(Le sugerimos: La historia detrás de 'la mano de Dios' y otros momentos clave de un fotógrafo visceral)

Escrita y producida por Mark Ronson y Andrew Wyatt, 'I'm just a Ken' se ha entronado en la popularidad por encima de composiciones como 'What Was I Made For?', de Billie Eilish, y podría competir en el apartado de mejor canción original, según lo vaticina la revista Billboard en un análisis.



Barbie, el filme de Greta Gerwig inspirado en la muñeca homónima de plástico, se convirtió en la película más taquillera de la historia de Warner Bros. al sobrepasar con 1.342 millones de dólares (unos 1.240 millones de euros) en taquilla a Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 (Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 2) según información de la página Box Mojo Office.

Facebook Twitter Linkedin

¿Super Mario Bros: la película'. Foto: Universal Pictures

Otro tema que suena entre los expertos para figurar como mejor canción original en los próximos Óscar es 'Peaches', la melodía escrita e interpretada por Jack Black para la comedia 'Super Mario Bros'.



La cinta animada que se estrenó en abril logró ocupar el primer lugar de las películas más taquilleras basadas en videojuegos, recaudando 1.359 millones de dólares, según informó la página web Box Office Mojo, especializada en hacerle seguimiento y conteo a las taquillas.

Más noticias