Cancelan el primer rodaje de una película en la era del coronavirus

‘Songbird’ tenía las cámaras, el equipo y hasta los actores para comenzar su rodaje en Los Ángeles. Michael Bay ('Transformers') era el productor y todo parecía encaminarse a que pasara a la historia como la primera película que iba a afrontar a la nueva normalidadAdemás, de abrir el camino a otras producciones que esperan escuchar pronto el grito de ¡Acción!.

Pero no fue así, ya que el Sindicato de Actores de la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión (Sag-Atfra), comunicaron a la producción que ningún actor o técnico podía trabajar.

Le puede interesar: ¿Qué pasó con los actores de la película 'Karate Kid'?

“El productor de la película titulada 'Songbird' no ha podido completar el proceso de firma y, por lo tanto, no ha firmado ningún acuerdo SAG-AFTRA aplicable Como tal, se instruye a los miembros de SAG-AFTRA a retener los servicios de actuación o realizar cualquier trabajo cubierto para esta producción hasta nuevo aviso del sindicato”, fue parte del comunicado que entregó la agremiación de actores.



Eso quiere decir que se le pidió a los actores no trabajar, y de hacerlo, enfrentarían sanciones.



'Songbird' ha sido definida como un thriller ambientado en el 2022, con una pandemia todavía activa y que ha generado un conflicto social muy peligroso y a la vez plantea un escenario



Cuenta con la dirección de Adam Mason y tiene entre el grupo de actores a Demi Moore, Craig Robinson, Paul Walter Hauser y Peter Stormare.



CULTURA

@CulturaET