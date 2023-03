La publicación de una de las historietas más celebradas en las últimas décadas a nivel mundial ha sido rechazada en cientos de diarios estadounidenses días después de que su creador, Scott Adams, hiciera públicamente una serie de comentarios racistas.



La indignación y las acusaciones masivas, provenientes sobre todo de redes sociales, llevaron a que grandes conglomerados de la prensa de Estados Unidos decidieran detener el masivo tiraje que tenía su comic y sumarse a la reprobación del caricaturista.

Durante una transmisión en vivo que hacía por su canal de YouTube el pasado miércoles 22 de febrero, Adams, de 65 años, afirmó que los estadounidenses de origen afro son un “grupo de odio” y urgió a la población blanca del país a “alejarse de una pu(...) vez de ellos”.

Los comentarios formaron parte de un discurso que realizaba acerca de los resultados de una reciente encuesta que abordaba la frase “está bien ser blanco”, la cual ha sido catalogada como un símbolo de odio por la Liga Antidifamación de este país debido a su uso extensivo por parte de grupos supremacistas blancos. La polémica ante la frase también viene de las álgidas discusiones nacionales sobre las tensiones raciales presentes en la sociedad norteamericana.

“Donde sea que tengan que ir, solo aléjense de ellos”, declaro Scott, en referencia a la población negra. “Porque no hay forma de arreglar esto. No creo que tenga algún sentido, como ciudadano blanco de Estados Unidos, tratar de ayudar a los ciudadanos negros. Aquí ya no hay un impulso racional”.

Decisivas reacciones

The Washington Post, Los Angeles Times y The Boston Globe anunciaron el pasado fin de semana que no seguirían publicando la historieta por estos comentarios del caricaturista.



Gannett Co., la mayor editorial de prensa de EE.UU, también sumó a la acción a su filial USA Today Network y aclaró en su comunicado oficial al respecto que “los recientes comentarios discriminatorios del creador, Scott Adams, han influido en nuestra decisión de dejar de publicar su cómic. Si bien respetamos y alentamos la libertad de expresión, sus puntos de vista no se alinean con nuestros valores editoriales o comerciales como organización”.

El autor ya presentía este panorama, pues antes de la cancelación de su historieta declaró que “la mayoría de mis ingresos ya se habrá ido en la próxima semana (...) Mi reputación está destruida por el resto de mi vida. No se puede regresar de esto”.

Esta interrupción es indudablemente un hundimiento para la historieta y su fama. Lanzada en 1989, Dilbert pasó a ser un fenómeno cultural y el clásico estereotipo de la alienación que hay en el corporativismo estadounidense y la vida laboral dentro del cubículo.



Dilbert, el personaje principal, es un ingeniero que siempre debe entrar en desacuerdo con su torpe y desubicado jefe. Una organización editorial estadounidense ha estimado que Dilbert ha logrado aparecer en 2000 periódicos, 65 países y 25 idiomas.

Esta no es, sin embargo, la primera vez que su creador está en medio de una controversia: Scott ya ha atraído polémica y condenas debido sus comentarios sobre otros temas género, feminismo, su apoyo a Donald Trump y el covid-19.

