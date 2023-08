'The Idol' Prometía ser una crítica al mundo de la música, un golpe al estómago de una industria que crea estrellas y luego las desecha, pero la más reciente apuesta de HBO se convirtió en el centro de críticas y polémicas al ser excesiva, al no tener un norte claro en lo que quería contar y al ser aburrida, a pesar de tener una gran actuación de Lily Rose-Depp y contar con The Weeknd como cocreador y actor. La serie ha sido cancelada.

'The Idol' fue uno de los programas originales más provocativos de HBO y estamos satisfechos con la fuerte respuesta de la audiencia", fue el mensaje de la compañía que tuvo el tiempo para analizar el potencial de la serie en un segundo ciclo. Aunque la trama de cinco episodios dejo un final abierto, la realidad es que era un proyecto muy arriesgado.

Jocelyn entabla una relación tóxica con Tedros (The Weeknd), que quiere impulsar su carrera musical.

Desde el principio causó revuelo su caricatura, su erotismo y su aparente necesidad de causar polémica. La vida de una estrella de pop que buscaba la resurrección de su carrera tras vivir una experiencia familiar traumática y la aparición de un enigmático hombre (The Weeknd)que la controla en todos los sentidos. La seduce, la explota y la lleva al límite para que haga la mejor música a pesar de las consecuencias.



The Weekn fue uno de los creadores de la serie. Quería hacer un retrato crudo de la industria musical.

Pero la fórmula no gustó tanto. A pesar de la buena producción, la trama se fue complicando mucho y las cifras de audiencia no fueron las mejores. Además, The Idol venía precedida de una polémica, tras la salida de la directora Amy Seimetz, quien inició en el proyecto, pero fue despedida cuando su visión de la historia fue desechada por HBO y reescrita y se volvieron a rodar muchas escenas, de la mano de Sam Levinson, el mismo de Euphoria.

Hasta último momento se habló del desarrollo de una segunda temporada y se especulo que se estaba trabajando para dar un giro al viaje de esa cantante de pop en decadencia que buscaba el camino del regreso al éxito.



El silencio de HBO hacía que no se perdiera la esperanza y hasta la actriz Da’Vine Joy Randolph, dio entender que habría otra oportunidad para The Idol.



Lily Rose Depp hizo un gran trabajo de interpretración. Su personaje generó mucha polémica.

“Creo que la intención de todos es tener una segunda temporada. Esto nunca tuvo la intención de ser una serie limitada. HBO ha estado muy contenta con ella, tanto que hubo rumores de que nos cancelaron, y luego HBO acudió a Twitter para negarlos, lo cual creo que rara vez hacen. No hay nada oficial, pero HBO está muy contenta”, comentó en una entrevista. Tristemente para ella, se equivocó.

