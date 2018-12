‘Mateo y el tesoro sonoro’, un viaje por los instrumentos en desuso

Son cinco los instrumentos musicales que entre aventura y aventura de Mateo cuentan su historia: “la sirrampla, el furruco, la quijada de burro, el maguaré y la guacharaca. Algunos están entrando en desuso, otros han desaparecido o su uso está restringido a ciertos espacios ceremoniales”, cuenta el director de ‘Mateo y el tesoro sonoro’, Nicolás Méndez.



Este programa del Canal Trece, que se estrena este lunes, es un recorrido por esos instrumentos y por cinco regiones del país en los que han tenido uso y han enriquecido géneros musicales, así como creado historia, identidad y tradición.

Y la propuesta va más allá, según Méndez: “También buscamos instrumentos que pueden quedar relegados por la tendencia actual de buscar sonoridades más internacionales. Por eso, queremos ponerlos nuevamente en el imaginario para que puedan incluirse y fusionarse con estas músicas que se están creando”.



Para él, grupos como Choc Quib Town y Herencia de Timbiquí, que han rescatado la marimba de chonta, son un referente. “De ahí que quisimos explorar en esos instrumentos que no están presentes de manera fuerte en el imaginario de nuestros jóvenes y ponerlos en un nuevo espacio de conversación e interacción”.



Pero esta historia tiene más: a Mateo, Asiri y Olvido, que son quienes ponen la ficción de los 12 capítulos de esta serie, producida por Rhayuela Films y Canal Trece.



Mateo (representado por Daniel Felipe Gómez) tiene una condición auditiva que le permite percibir sonidos a largas distancias sin importar qué tan mezclados estén, y además es atrapado por una extraña máquina que encontró en el ático de su abuelo, quien falleció hace poco tiempo.



Esto hace que él y su amiga indígena Asiri (Isabella Zapata) salgan a recorrer zonas del país buscando que los instrumentos no desaparezcan y que la música no deje de sonar.



Catalina Ceballos Carriazo, gerente de Canal Trece, afirma que “en el caso de las tradiciones folclóricas de nuestro país, estamos seguros de que quien no repite sus sonidos está condenado a no recordarlos. Este programa nos permitirá repetir esos sonidos en la consola, en los capítulos y en las redes sociales”.

Agrega que “los personajes visitarán lugares tan fascinantes como el desierto de la Tatacoa, un pueblo en las llanuras donde el coleo es una tradición fundamental, los campos boyacenses con su agricultura y la sabana de Cundinamarca con sus formaciones rocosas llenas de historia precolombina”, entre otros.



Olvido (Gabriel Escobar) se valdrá de locos del desierto, piratas de río y antiguos maestros para lograr lo que mejor sabe hacer: que Mateo olvide su misión. Derrotarlo será el objetivo del joven y su amiga Asiri, con la música como fondo y motivo de defensa.

