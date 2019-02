El ataque del Canal RCN contra el Canal 1

En una entrevista con la emisora La FM y publicada por el diario La República, el asesor del canal RCN, Paulo Laserna, afirmó que contenidos como el de ‘Sin senos no hay paraíso’, del Canal 1, no deben transmitirse prácticamente al inicio de la franja estelar (esta producción de Fox Telecolombia y Telemundo se presenta a las 8 p. m. de lunes a viernes).

Además, instó a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) a hacer más control. “Uno se da cuenta que en un canal que estaba completamente apagado, la gente se voltea y lo mira. Ahora, es una vergüenza que en horario familiar hayan dejado poner ese programa, porque es un horario donde hay niños y adolescentes. Para eso existe la Autoridad de Televisión que no ha ejercido el control que tiene que ejercer, no para hacer censura, sino para defender a los niños. Están violando las normas y la Antv debe hacerlas cumplir”, dijo Laserna.



Desde su primera emisión, 'Sin senos sí hay paraíso' triplicó el rating del canal en su horario. El pasado 8 de enero, día de su lanzamiento, marcó 4,34 puntos (el promedio de ese horario era de un punto), creciendo la audiencia en 660 por ciento, y su día más exitoso del mes de enero fue el pasado 29, cuando tuvo 5,1 puntos de rating, 26,46 por ciento de share y 1’730.000 espectadores viendo esta historia de las llamadas Catalinas.



Esa misma noche, sus enfrentados, 'Reto 4 elementos' (RCN) y 'La agencia', de Caracol, tuvieron 5,5 y 8,7 puntos, respectivamente, poniendo la franja muy pareja para los tres canales nacionales.



En la entrevista, Laserna, además, habló de que RCN vuelva a ser canal familiar lejos de los contenidos amarillistas y violentos.

“Queremos que Nuestra Tele, lema con el que inició el canal, vuelva a ser familiar, como siempre lo fue, y nos queremos marginar de la actualidad novelesca, violenta y pesada. Yo creo que ‘El Capo’ y estas temáticas fueron tan exitosas que se volvieron una realidad y no es lo que aconsejaré que se haga, porque creo que lo que necesita el país es una programación familiar; hay una fatiga sobre el tema violento de exaltación a la delincuencia, que me parece que es trágico. En el canal analizamos que si hay acción va a ser para perseguir a la delincuencia y no para exaltarla”.



Agregó que para recuperar el rating, el canal RCN irá “modernizando sus contenidos”.

“Si se sacan buenos productos, se refresca la imagen y se trabaja conectado con la audiencia el rating funciona. Ahora, no es fácil, porque así como en la radio una persona apaga por la tarde o por la noche una emisora, por la mañana casi siempre prende la misma. Eso va generando un hábito que no es fácil de cambiar, por eso el trabajo de lanzamiento y propaganda y de publicidad, es muy importante”, argumentó Laserna.



