France 24, un año al aire pensado y hablado en español

La apuesta fue grande: consolidar a un equipo técnico y de periodistas de América Latina para informar desde este lado del mundo a través de France 24 en español.



Álvaro Sierra, su director, un reconocido periodista colombiano, recuerda ese primer día juntos, hace un año, “cuando nos reunimos 35 periodistas que jamás se habían visto, que venían de culturas, de tradiciones periodísticas muy distintas, con esa calidad humana de todos logramos hacer un equipo armonioso, que funciona, que trabaja muchísimo y que es el que está, junto al personal técnico, detrás de lo que ya podemos considerar un éxito, una cadena que está consolidada, que gana en audiencia, que tiene un seguimiento en internet que es creciente, y en redes sociales que es medible”.

La cabeza del grupo France 24 está en París y emite en inglés, francés, árabe y ahora en español. En este lado del mundo llega a 7 millones de hogares en 13 países de América Latina a través de distintas plataformas de cable, y allí, tres presentadores de informativos, que venían de la televisión abierta, han encontrado espacio para contar otras noticias.



Se trata de Liliana Valencia (ex canal RCN), Ángela Gómez (que trabajó en canal EL TIEMPO Televisión) y Santiago López (que hizo parte de CM& Internacional).

Valencia dice que en esta opción laboral encontró “la oportunidad de hablar de temas que no tienen espacio en los noticieros nacionales y de entender con mayor profundidad las realidades del mundo. Este trabajo me obligó a abrir la mente a nuevos países, temas, idiomas. Pero para mí lo más importante es informar acerca de África, un continente que a pesar de ser la cuna de la humanidad, ha sido sistemáticamente invisibilizado tanto por la historia como por los medios de comunicación. Se trata del programa 'África 7 días' y ser la directora y presentadora del único informativo internacional en español dedicado a ese continente es más que un sueño hecho realidad”.



A Ángela Gómez, esta experiencia le ha permitido “desarrollar temas propios constantemente. En mi caso, tengo a cargo el programa 'Ellas hoy' y la tarea es buscar historias de mujeres que son destacadas o que dan cuenta de situaciones de derechos humanos en las que tenemos que trabajar. En cuanto a los horarios en los que aparecemos en los informativos, estos cambian constantemente porque lo importante es la noticia y no nosotros, así que nos movemos a través de las distintas franjas sin ningún problema”.



Santiago López, por su parte, afirma que tras su regreso a Colombia, hace cuatro años, y luego de vivir mucho tiempo en Europa, “esta experiencia le ha permitido reafirma en detalle la visión y el papel que tiene Francia en el mundo, un país con una cultura, estilo de vida e idioma que están presentes en muchos rincones del planeta. Igualmente, profundizar en temas políticos del Viejo Continente”.

CULTURA

