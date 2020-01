Los niños que le están dando el ‘rating’ a la noche

En familia, Cristian Rojas decidió si se dejaba quitar todo el pelo para darle más realismo a su personaje de Camilo en la serie Enfermeras, de RCN.

En familia, Cristian Rojas decidió si se dejaba quitar todo el pelo para darle más realismo a su personaje de Camilo en la serie Enfermeras, de RCN.



Adriana Celis, la mamá del actor, de 11 años, cuenta que, además, con el equipo del canal analizaron varias opciones, pero ninguna daba tanto realismo como raparse para mostrar qué pasa con un paciente a la hora de recibir la quimioterapia.

Cristian, muy maduro, dice que también “era una forma de rendirles homenaje a quienes padecen cáncer y con mayor razón, porque hay dos personas cercanas que están enfermas”.



Las lágrimas que se vieron en la escena de la rapada, emitida hace más de una semana, fueron de verdad. Y también las que derramó unos días antes, cuando tomó esta decisión.



El actor es, sin duda, el eje en este momento de esta serie de RCN, que se emite a las 10 p. m. y que tiene un promedio de 10 puntos de rating, ganándole a su enfrentado, La nocturna, por al menos 4 puntos.



Rojas dice que, desde que empezó a grabar, pensó en la necesidad de que su personaje creciera. “Estaba un poco aburrido del ‘hola mamá’, ‘adiós mamá’ (a María Clara González, representada por Diana Hoyos), y de usar la tablet”, y pidio que le pusieran más historia. Así les dijo a los encargados de los ensayos.



Entonces, apareció una leucemia que está siendo tratada y que, de paso, le ha enseñado a Cristian la importancia de la salud y de cuidarse.



“Yo tengo el cateter pegado unas cuatro horas, mientras se hacen las escenas, y es muy molesto, y se me pelan las manos a veces con el espadadrapo con el que me pegan las sondas. Igual, la quimioterapia es de escena, es irreal... Yo no sufro, pero sí me lleva a pensar en todo lo que deben pasar quienes están enfermos”, agrega.

Por internet leyó sobre esta enfermedad y qué pasa cuando se hace el tratamiento. Además, sus estudios los realiza en la Academia JM Producciones y allí ha aprendido distintas técnicas.



Y por supuesto, ya está sintiendo la fama. Cuenta que lo llaman de lejos, por su nombre, y que otros niños se quedan mirándolo y luego le preguntan si es el actor de Enfermeras, antes de pasar a pedirle una foto o un video.



Le gusta esta parte de su vida, pero su familia le ayuda a tener los pies en la tierra. Es un niño maduro que aprende de los demás actores y cumple unas normas muy específicas, como grabar solo cuatro horas por jornada, tres veces a la semana y permanecer en un ambiente sano.



Eso sí, no da ni un solo avance de qué va a pasar con su personaje, no dice nada para que no se pierda la magia, una magia que es innata en Cristian y que les hace sentir a los demás.



Hanny, la niña bella

Ocho años, mirada vivaracha, ojos absolutamente hermosos, palabras exactas y mucha lógica a sus 8 años. Hanny Vizcaíno no tiene que hacer mucho esfuerzo a la hora de representar a Isabela, su personaje de Pa’ quererte.



Como su personaje, esa niña que enamora a las 9 p.m. de lunes a viernes, ha sido una “guerrera”. Sandra Milena Luengas, su mamá, que es manicurista a domicilio, cuenta que desde muy pequeña Hanny la acompañaba a trabajar.



“Y mi mamá me ha enseñado siempre a valorar mucho las cosas. Por ejemplo, si a mí me llegan dos juguetes nuevos, yo regalo dos, porque hay que compartir y muchos niños los necesitan”, dice, mientras acaricia una muñeca metida en su cuna.



Igual, cuenta que su familia nunca le ha enseñado a derrochar, sino a agradecer “que hoy comamos manjares y mañana arroz con huevo”, dice muy seria.



Al igual que Cristian Rojas, su participación en Pa’ quererte ha generado apoyos y comentarios de los televidentes.



Hanny Vizcaíno se inició en comerciales y cuando se ganó el protagónico de Pa’ quererte, tuvo que interactuar con los demás actores para ver cómo se relacionaban con ella.



Muy disciplinada, se aprende los libretos con su mamá y sigue su vida normal de niña. En las grabaciones, en los momentos de descanso, juega, cuenta.



Su mejor amiga en la serie es la protagonista, Danny Daza (representada por Juliette Pardau), con quien, además, tiene una gran relación fuera de la producción. “Estamos buscando ropa igual para las dos”, cuenta.



Y como Cristian Rojas, no cuenta nada de lo que vendrá. Ahí sí se queda muy callada y solo pide que la gente la siga viendo.



Estos dos niños no saben cómo será su futuro y si seguirán en la actuación. Sus papás esperan cómo vendrá la vida. Por ahora están aquí, contando historias en la noche y dejando enseñanzas.