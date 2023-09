La televisión, aunque conserva, vive atenta a los modos de sentir colectivo de la sociedad. La ficción es más atrevida, las noticias más poca lucha. Pero, ficción y noticias están mostrando que en el siglo XXI somos otra sociedad.

La ficción desde hace rato ha “reconocido” la diversidad regional que nos habita, hemos aprendido a ser caribe o paisas o vallunos o llaneros en sus historias. Así, mismo hemos tenido personajes afros, gay, trans. Poco de indígenas.



Los noticieros se han venido atreviendo con presentadores y periodistas donde triunfan Ilya Calderón, ahora en Univisión; Mabel Lara, que triunfó hasta que cayó en la política; Vanessa Mendoza, Diana Mina, Claudia Lozano, Edna Liliana Valencia, Rossy Lemos y muchas más que son presentadoras y periodistas de éxito. Hay poca representación indígena, ahora Señal pone a Sandra Chindoy como periodista y eso, para empezar, está muy bueno.



Lo sorprendente y maravilloso está en Camila Jiménez, la primera periodista trans en Noticias Caracol, quien desde el 2022, es una periodista con personalidad y autonomía propia.



Me sorprende mi ignorancia para no haber reconocido esta voz y rostro que hace tan buen periodismo, tal vez no reparé porque ella rompe esas formas machirulas y moralistas que indagan en si ese cuerpo y rostro es hombre o mujer o loquesea. Ella es una gran periodista y punto. Es interesante que no mucha gente como yo no reparó en ella porque es una mujer trans que “pasa”, no es el cuerpo trans estereotipado.

Camila es una mujer trans, pero sobre todo una profesional formada en comunicación, pedagogía, investigación y ciencias sociales. Tiene la experiencia que da haber vivido en México y California, dar clases e investigar en la Comisión de la Verdad.



La fortaleza ha estado en su lucha por ser lo que ella quiere ser con su cuerpo y forma de estar en la vida. Todo eso la ha hecho una periodista excepcional ya que su mirada del mundo nace de su experiencia de vida en sus diversidades de colores, saberes, autonomías, corporalidades y sueños.

Tiene, además, esa contundencia y vitalidad de su territorio de enunciación que es ser una “barranquiguajira”. Verla es olvidarse de si es trans o lo que sea, se come la pantalla, la hace propia, transmite credibilidad y asigna poder a lo que dice.



Una gran periodista que hasta mayo estuvo en Caracol Noticias y revindica que ser una periodista trans es un acto político para ampliar las maneras de ser hombre, mujer y loquesea y decida cada uno en estas sociedades donde ser diferente y ser auténtico es un trauma.



Muy bien por los noticieros de televisión que cada vez más se atreven a poner en imágenes esa diversidad que nos habita. Bien Caracol por Camila. Eso sí queremos que un día también el relato y modo de narrar sea desde esos modos diversos. Por ahora, son rostro, pero el guion sigue siendo blanco, patriarcal, occidental y religioso.

Ómar Rincón

​Crítico de televisión

​ORincon61@hotmail.com