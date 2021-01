Camila Chaín volvió a la radio, en el espacio ‘Kallejiando’

Entre las contrataciones de Caracol para este año está la de la barranquillera Camila Chaín, que desde el pasado 12 de enero hace parte del equipo de 'Kallejiando', el programa de humor y música de Blu Radio.

Chaín está en la mesa de trabajo de lunes a viernes, de 6 a 10 a. m., con Shirly Gómez, Lokillo Flórez, Boyacomán, Pirata Morgan, Carlos Giraldo y Diana Medina.



“La radio es mi pasión y el contacto con la gente, mi mejor motivo. Me emociona acompañar a tantas personas”, dijo Chaín sobre este regreso a un medio en el que es reconocida.



Sin embargo, cuando estudiaba comunicación social en su natal Barranquilla pensaba que lo suyo era la fotografía.



(Lea también: Guillermo Díaz Salamanca y su pódcast de humor)



“Yo estoy en la radio por puro accidente. Lo primero que hice fue cuando estaba en tercer semestre, en la emisora de Édgar Perea, cubriendo unas elecciones. Me gustó mucho, pero me dije que yo era libre y la radio me encerraría en cuatro paredes, que la cosa no iba por allí”, le comentó a este diario hace un tiempo.

La radio es mi pasión y el contacto con la gente, mi mejor motivo. Me emociona acompañar a tantas personas FACEBOOK

TWITTER

“En el 2000, recuerdo, un día llegué a clase y estaba lloviendo muy fuerte. El profesor de radio, Walter Bernett, que ya murió, nos dijo a las dos que entramos al salón: ‘Las estaba buscando porque hay una gran cadena radial que necesita locutores’. Yo le contesté que no quería, pero él me retó a que fuera, para ver qué pasaba, y me contrataron. El hecho fue que me enamoré de este medio, que es muy lindo y en el que todo fluye. Colombia sigue siendo muy radial además”.



(Le puede interesar: ‘Me imagino un mundo bello sin control remoto’)



Ha trabajado en La W, entre otras emisoras, y hace dos años volvió a Barranquilla, donde se casó con Kelly Barrios y ha presentado programas en el canal regional Telecaribe.



En el 2018, además, lanzó el libro 'El amor es de todos los colores', donde habla de su homosexualidad, “un testimonio de por qué uno es como es, para que lo entiendan, para que sepan que uno abraza igual que los otros”, dijo.



CULTURA

Otros temas que puede leer: