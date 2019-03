Así le cambió la vida a la niña de Matilda, 23 años después

Twitter: @MaraWilson

Alejada del mundo del cine y la televisón, ahora Wilson se dedica a escribir y a dar conferencias. En 2016, plasmó todas sus vivencias como niña en la industria de Hollywood en su libro autobiográfico 'Where am I now? True Stories of Girlhood and Accidental Fame' (¿Dónde estoy ahora?: Historias verdaderas sobre ser una chica y la fama accidental, en español) donde explica que una de las bases principales para ser actor o actriz durante la infancia es tener un buen apoyo familiar.