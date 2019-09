‘Cámbiate el look’, con Laura Tobón

Laura Tobón, conocida por su participación en programas como La voz kids y además influenciadora de moda, cumple una de sus metas: hacer televisión en el exterior.

Esta vez en México, donde participó en la cuarta temporada de Cámbiate el look.

“Paso a paso logro cumplir mis metas y ahora viene este programa donde habrá más fashion y menos drama”, dice.



Se refiere, especialmente, a que no se utilizarán los errores que pueda tener una persona, “sino que se potenciarán todos sus aspectos positivos”.



Ese es un tema del que Tobón sabe y bastante. Nacida en Bogotá, uno de sus trabajos como influenciadora es acompañar a las personas que quieren verse mejor, “pero sin cambiar su esencia, sino dándoles un empujón”.



Y todo su aprendizaje personal lo ha llevado a este espacio, que es seguido por las personas que buscan cambios en su aspecto.



“Mi trabajo en Cámbiate el look también tiene que ver con darles opciones a los concursantes para que en sus redes se vean mejor, más profesionales”, dice.



Y agrega que en esta temporada lo más valioso es que “ayudamos a los concursantes, que son de toda la región, a superar sus inseguridades, que no sientan que no tienen talento ni son inteligentes, todos lo somos. Por eso los enfocamos hacia su lado positivo”, agrega.



Cuenta sobre una de las concursantes que más la sorprendió, una joven abandonada por su madre, que venía del mundo agrícola mexicano.“Llegó muy insegura pero lo primero que nos impactó fue su maravillosa cabellera y su maravillosa voz. Para todos los del equipo fue un placer estar con ella”, comenta.