Las historias lineales han sido la regla en la narrativa de películas, series, libros y hasta videojuegos. Algunas creaciones como 'Rayuela', obra de Julio Cortázar, retan esta norma y lo han hecho con éxito.



Netflix, la plataforma de streaming, ha hecho su propio intento y como ya se había aventurado con la serie 'Black Mirror' en el episodio 'Bandersnatch' al incluir la interactividad, ahora le apuesta a la anacronía con 'Caleidoscopio'.



La serie, creada por Eric García, sigue a lo largo de 25 años a un grupo de ladrones en su misión de abrir una bóveda resguardada por el equipo de seguridad más poderoso del mundo, como describe Netflix en su sitio oficial.



Lea acá: (Nuevo plan de Netflix barato con publicidad no sale bien: pobre balance)

Son ocho episodios entre 40 y 50 minutos, que le aparecen a cada usuario de forma aleatoria, lo que quiere decir que si intenta ver la serie desde varias cuentae el orden cambiará.



No obstante, esto no impacta en la trama, pues cada capítulo -identificado con un color- revela una pieza del rompecabezas de corrupción, avaricia, venganza, conspiraciones, lealtades y traiciones.



Según la descripción de la plataforma, Caleidoscopio está inspirada libremente en la historia real de los setenta mil millones de dólares en bonos que desaparecieron de Manhattan durante el huracán Sandy.



Eventualmente, los espectadores verán todos los episodios, pero el orden en que los vean afectará su perspectiva de la historia, los personajes y las preguntas y respuestas que se generan.

Facebook Twitter Linkedin

El objetivo es que sea una experiencia inmersiva. Foto: Cortesía Netflix

La serie protagonizada por Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Rufus Sewell (La leyenda del Zorro) y Paz Vega (Espanglish) no ha recibido la acogida esperada y sitios especializados señalan que desafortunadamente el resultado no ha sido el mejor.



En el portal Rotten Tomatoes su calificación es de 38 % en favorabilidad.



"Me topé con lo que puede ser la razón de todo el chisporroteo y la rareza de la presentación de Netflix de Caleidoscopio. El producto principal no es muy bueno", escribió Daniel D'Addario de Variety.



Pero hay opiniones divididas.



John Anderson de The Wall Street Journal alagó el trabajo de García.



"Sin duda, Eric García ha tenido mucho trabajo escribiendo episodios que pudieran servir de intros sin desvelar la trama por completo y que también fueran lo suficientemente atractivos como para que el espectador tuviera que hacer un mínimo esfuerzo mental para seguir la historia. Y lo ha conseguido".

Más noticias

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS