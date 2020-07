‘¡Qué hay de nuevo viejo!’... Bugs Bunny cumple 80 años

Bugs Bunny siempre será el conejo que le causaría pena ajena a Mickey Mouse, el que le quitaría la novia a Rogert Rabbit y el que la daría cátedra a Bob Esponja en el artes de llamar la atención o de cómo ganar a toda costa.



El también conocido Conejo de la suerte, está celebrando este lunes 80 años, en los que logró revolucionar el mundo de los dibujos animados y mantenerse joven y relevante a pesar de que le han cambiado un poco su trazo con los años y siempre han buscado mil maneras para hacerlo más refinado.

Pero el personaje, creado por Tex Avery, parece siempre resistirse a cambiar o a frenar ese carisma, su locura y la desfachatez que mostró desde el estreno del corto animado 'A Wild Hare', el 27 de julio de 1940, con el que se presentó al mundo.



Su aparición fue adorada por el público casi inmediatamente. Luego se convertiría en la estrella de Warner Bros y en el protagonista absoluto de los programas 'Merrie Melodies' y 'Looney Tunes', que años después en Colombia se conocería con el nombre de 'Fantasías animadas de ayer y hoy'.

Aunque hacía parte de un espacio dirigido al público infantil, desde sus inicios quedó claro que se trataba de un conejo diferente.



Un poco malévolo, mitómano, manipulador, a veces violento y seductor, pero a la vez tierno y muy divertido en una gama de matices que se robó la atención del público adulto.

Bugs Bunny tiene un reinado envidiable en el mudo de la animación. Foto: Cartoon Network

Participó en más de 180 cortos animados, ganó un Óscar en 1958 por 'Knighty Knight Bugs' y en 'What’s Opera, Doc?' Se atrevió a parodiar la obra musical 'El anillo del Nibelungo', del compositor alemán Richard Wagner y consiguió convertirse en un clásico del género y a la vez en una propuesta con un inusitado valor cultural, por la manera en la que llevó la ópera a otros públicos.

Bugs Bunny también se puede jactar de que tiene una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, convirtiéndose en segundo el personaje animado en alcanzar ese reconocimiento después de Mickey Mouse, con el que precisamente compartió una escena en '¿Quién engañó a Roger Rabbit?', en 1988. Tuvo su propia serie de televisión y fue la estrella en la película 'Space Jam', una mezcla de acción real y dibujos animados junto al basquetbolista Michael Jordan.

Bugs Bunny se robó el show en 'Space Jam'. Foto: Cartoon Network

Precisamente, ya se anunció el estreno de segunda parte el 16 de julio de 2021 repitiendo la fórmula del conejo y una estrella de la NBA, que será LeBron James, jugador de los Lakers y contará con la producción de Ryan Coogler, el artífice de la película de Marvel 'Black Panther'.



Hasta en la edición de la Cómic Con, que terminó este domingo en San Diego (EE. UU), se le hizo un homenaje a Bugs. “Creo que si pudiera ir 80 años atrás, me hubiera encantado agradecerle a Mel Blanc (la voz original en inglés) por hacerme reír y llevarme a un nuevo rincón del sentido del humor que sigue estando en mí todos los días”, comentó Jeff Bergman, encargado de darle la voz a Bugs Bunny en la nueva aventura cinematográfica.



Bugs Bunny y el pato Lucas han generado una química muy especial como antagonistas. Foto: Cartoon Network

En ese mismo encuentro, Pete Browngardt, productor ejecutivo de 'New Looney Tunes', una serie que ha desarrollado episodios para las nuevas generaciones, recordó que la clave del éxito del conejo y de su relevancia radica en que “Es un espejo del mundo y de la naturaleza humana, ya que todos vemos algo de nosotros en él y es lo ha hecho trascender en el tiempo”.

El conejo de la suerte tiene un nuevo trazo y otro tono de aventuras en sus nuevas incursiones en la televisión. Foto: Cartoon Network

En sus nuevas aventuras en televisión Bugs Bunny no desiste de competir y robarle protagonismo al Pato Lucas, así como mantener viva la tensión y conflictos con Elmer Gruñón.

​

Según Browngardt ese arco argumental va a: “Honramos el legado de Bugs, reconociendo al personaje que veíamos en desde la década de los 40 y atrapando esa energía. Él ahora es mucho más dinámico y hasta pierde de vez en cuando”, finaliza el productor, que en las nuevas temporadas de 'New Looney Tunes' ya no admiten el rifle de Elmer Gruñón o las pistolas de Sam Bigotes con las que atacaban al conejo. Los tiempos cambian.



Dónde y cuándo

El canal de TV paga Cartoon Network emitirá este lunes un especial con los mejores episodios de ‘Looney Tunes clásicos’ y los ‘New Looney Tunes’ con Bugs Bunny. A las 10 a. m. y a las 11 p. m.



El canal Boomerang también replicará la misma franja y presentará la película ‘Space Jam’, de 4 a 8 p. m.

