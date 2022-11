Con 484 millones de dólares de taquilla, ‘Bruce Almighty’ ha sido uno de los mayores éxitos de Jim Carrey y ahora los guionistas Steve Koren y Mark O’Keefe cuentan de una secuela que no fue y que hubiera puesto al Bruce Nolan de Carrey con más poderes de Satanás y menos de Dios.

En ‘Bruce Almighty’, Carrey fue un periodista que trabaja bajo mucho estrés y obtiene los poderes de Dios (Morgan Freeman). Estos poderes complican su noviazgo con Grace (Jennifer Aniston).



Koren y O’Keefe propusieron la secuela, que se llamaría ‘Brucifer’, al productor Michael Bostick, según contaron desde su mismo estreno, en mayo de 2003.

“Entramos y la lanzamos, pero nunca funcionó del todo, porque fue más tarde... Habría sido otra película gigante y no creo que quisieran hacerla. Simplemente no funcionó por alguna razón, pero a mucha gente le encantó, incluido Jim”, dijeron los guionistas.



Koren agregó que la nueva película “habría encontrado a Bruce volviéndose hacia el lado oscuro después de la muerte de Grace, porque tiendes a perder la fe cuando el mundo parece injusto, y eso es lo que lo atrapó. Venía de un lugar serio, pero íbamos a escribirlo de una manera muy amistosa. Ciertamente no queríamos deprimir a la gente. Así que creo que eso asustó un poco al estudio, pero para crédito de Jim, él entendió que íbamos a hacer una gran comedia y pensó que todos se conectarían con ella”.

Bruce habría usado sus poderes como Satanás para resucitar a Grace de entre los muertos, comentó Koren.



Aunque esta nueva película no pasó de un proyecto, pero ‘Bruce Almighty’ tuvo una secuela en ‘Evan Almighty’, en el 2007.