'Broker', la aventura de un bebé y un grupo de marginados tratando de cambiar su vida

Hoy día Hirokazu Kore-eda está considerado como el mayor cineasta contemporáneo japonés, tras haber ganado en el 2018 la Palma de Oro en el 71.º Festival de Cine de Cannes por Shoplifters (Ladrones de tiendas), que le brindó además una nominación al Óscar por la misma película. Ahora ha vuelto con su nueva película, Broker, que como particularidad es su primera película hecha en Corea del sur, en un drama sobre las adopciones de bebés en el mercado negro en el país asiático.

Kore-eda ha demostrado su condición de maestro de talla mundial en películas como Nobody Knows (Nadie lo sabe), Like Father, Like Son (Como padre e hijo), Our Little Sister (Nuestra pequeña hermana) y Shoplifters, ha conmovido al público de todo el mundo con sus historias sobre diversas configuraciones de familias.

Esto no es ajeno a Broker, que narra la historia sobre personas que se unen gracias a un bebé y se embarcan en un viaje especial con una visión única y cálida del director sobre las personas marginadas. Kore-eda plantea preguntas sobre la vida a través de una historia de personajes que inesperadamente se encuentran con un bebé abandonado y que gradualmente se convierte en el eje central de sus vidas.

La película está protagonizada por Song Kang-ho (Parásitos) y Gang Dong-won como un par de criminales benévolos que borran los registros del circuito cerrado de televisión en el centro de adopción de una iglesia local para realojar a un bebé abandonado con fines de lucro. Se topan con un problema cuando la joven madre del bebé (Lee Ji-eun) cambia de opinión y decide que quiere participar en la táctica. Mientras tanto, un detective de policía (Bae Doona) les sigue la pista, acechándolos a través de la ciudad portuaria de Busán hasta un lejano recinto en las afueras de la ciudad. Es una historia llena de calidez y compasión interesante para el cine japonés-coreano.

Kore-eda espera que la película conmueva al público colombiano con su mirada aguda pero reveladora a una muestra representativa de la sociedad y su cálido humanismo que emerge de un lugar inesperado.



“Desde el momento en que estaba filmando Como padre e hijo, comencé a desarrollar un gran interés en temas como los nacimientos y las adopciones, porque creo que mi interés se fortaleció por el hecho de que mi hijo nació en esa época. En Japón, me familiaricé con el tema de adopciones a través de un libro y más tarde incluso tuve la oportunidad de participar en un programa en profundidad que trataba este tema. Durante mi propia investigación, descubrí que en Corea existía algo similar llamado ‘caja para bebés’, y que se usaba y consideraba con más frecuencia un tema de discusión social en comparación con Japón. Por esa época estaba hablando con los actores Song Kang Ho, Gang Dong Won y Doona Bae sobre si deberíamos reunirnos para una película en Corea. Con ellos pensé que sería posible convertir en película este tema. Entonces, en el otoño de 2016, escribí una sinopsis simple de la trama de cuatro páginas titulada Cuna con estos tres actores en mi mente. Así comenzó a formarse Broker”, comentó el director en una entrevista con este diario.



La cinta mezcla el drama con situaciones que apelan a la ternura. Foto: Zip Cinema

Frente a la idea que quiere dejar Broker en la gente, Kore-eda dice que “depende totalmente del público cómo ve esta película. Sin embargo, puedo decir con seguridad que todos los actores que aparecen en esta película, incluido el bebé, fueron realmente extraordinarios. Es una película en la que puedes sentir alegría por las actuaciones. Espero que la gente que vea la película disfrute ese aspecto tanto como sea posible.

En la trama todos los personajes son muy solitarios, pero forman un grupo muy unido, casi como una insólita figura familiar. “En realidad, esta película cuenta la historia de una familia que se unió por elección propia. Los individuos de su entorno familiar inicial fueron rechazados. Suben a este automóvil y emprenden un viaje, como por casualidad, juntos. De hecho, quería dibujar el retrato de una familia cuyos miembros eligieran pertenecer a esa familia. Cada uno de los personajes ha cometido delitos o crímenes más graves, y acaban juntos. Intentan por una vez en la vida hacer algo bueno, en mayor o menor medida. Finalmente piensan en los demás. Intentan ser amables. Por eso quise representar este deseo común a través del viaje que emprenden juntos”, recalca el realizador de esta aventura en la que se humaniza un poco un acto que podría ser ilegal.

“Creo que cuanto más serias son las situaciones y los personajes, cuanto más serias son las cosas, más quiero añadir un toque muy ligero, un toque de humor. Me encantan estos contrastes. Para interpretar el papel principal, el actor Song Kang Ho es realmente la persona ideal porque de todos modos tiene estos dos lados”, precisa, casi que marcando un matiz de esperanza por la gente, por la humanidad.



“Creo que esto es algo que siempre trato de hacer, sea cual sea la historia que cuente. Si las cosas son muy serias, quiero inyectar una nota más ligera, y si las cosas son muy ligeras, entonces quiero inyectar una nota más seria. Contar una historia triste, una historia muy seria, de una manera triste no es tan convincente. No creo que la gente escuche con tanta atención. Entonces, esta es una manera de llamar la atención e interesar a las personas que miran y escuchan. Me gustaría creer que en el fondo las personas son realmente amables y buenas. Si puedo, siempre trato de subrayar esto (...). En este cuento hay un bebé, creo que eso realmente hizo que esta tendencia que tengo sea aún más pronunciada. Quería mostrar la ternura que tiene la gente, y su belleza. A veces hay que adoptar una forma ilegal de comportarse, según las circunstancias. No siempre se puede cumplir la ley. Es por el bien del bebé que se cometen algunos delitos y la gente no obedece la ley. Entonces, la belleza no tiene por qué significar necesariamente justicia o llevar una vida socialmente “ordenada”.

