Participante 'Yo me llamo' responde a las disculpas de Amparo Grisales

'Yo me llamo' llegó a las noches de la televisión colombiana semanas atrás como una de las apuestas de Caracol Televisión y no ha dejado de dar de qué hablar a los colombianos desde su comienzo de temporada.



Actualmente, Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez se encuentran en la fase de selección de los mejores imitadores de grandes artistas de talla nacional e internacional.



Este es el caso de Nathalia Sierra, imitadora de Britney Spears.



La joven llamó la atención de los jurados al ser una mujer 'trans', por lo que Grisales y Jiménez hicieron comentarios que los internautas consideraron como desafortunados y transfóbicos.

'Si hubiera sido una mujer, habría dicho 'mamacita''

Al termino de la presentación de Sierra, Grisales se puso de pie, tomó un lupa y caminó hasta la concursante para "mirarla de cerca". Pero, mientras regresaba a su lugar, hizo unos gestos con su mano hacia sus compañeros.



Luego de despachar a la intérprete, los jueces hicieron algunos comentarios finales:



"¿No se dieron cuenta de que es hombre?", dijo Amparo Grisales. "¡Claro!", respondieron al unísono Escola y Jiménez.

"Pensé que no se habían dado cuenta. Tú dijiste '¡Ay, Dios mío!'", le replico la actriz a Jiménez. "Porque pensé que era una mujer. Si hubiera sido una mujer, habría dicho 'mamacita'", fue su respuesta.

​Posteriormente, Grisales le preguntó a Jiménez cómo se había dado cuenta de que era una participante trans, quien aseguró que fue por la señal que le había hecho tras 'inspeccionar' a la participante.



Bueno, los usuarios de redes no fueron los únicos en mostrarse disgustados, varias organizaciones en pro de los derechos de la comunidad 'trans' expresaron su descontento al respecto.

'No era mi intención, ni la del programa'

En el programa de este lunes, Amparo Grisales tomó la vocería para pedirle disculpas a la participante y a la comunidad LGBTIQ+.



"Si ofendí a alguien, reitero que no era mi intención, ni la del programa y mucho menos de Caracol, una empresa respetuosa de la igualdad y los derechos de todos. En este mismo programa me he declarado consentidora, defensora y admiradora de la comunidad LGBTIQ+. Por eso me ha dolido tanto este malentendido. Les pido, por favor, que con esta aclaración que el malentendido llegue a su fin", señaló Grisales.

Adicional a sus palabras, la actriz presentó varios videos de otros concursantes para demostrar su apoyo a la comunidad.



Por su parte, Yeison Jiménez aseguró sentirse apenado al respecto y señaló que todos los participantes son bienvenidos a 'Yo me llamo'.



Entretanto, 'el maestro Escola' señaló que la participante será invitada especial en el programa de este viernes.



'Para la comunidad es importante escuchar eso'

La imitadora tuvo un espacio de entrevista en el programa de las mañanas 'Día a Día', también de 'Caracol', en el que expresó su respeto y aprecio por Grisales.

Para ella, la jurado no actuó con mala intención: "Ella es una persona que ha querido y respetado mucho a la comunidad. Se equivocó y pidió disculpas. Amparito, te adoro".

Además, declaró que es bueno para la comunidad 'trans' ser reconocida en los ámbitos del entretenimiento del país.



“La verdad me pareció muy lindo, siento que para la comunidad es importante escuchar eso. Hay mucho resentimiento y muchas cosas, entonces yo pienso que la mejor manera es pedir disculpas y fue de una manera muy bonita”, fueron las palabras de la entrevistada.

