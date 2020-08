Brian Moreno: un Mesías vengativo

Brian Moreno compara su personaje de Mesías (que, por un giro de los libretistas, dejó de ser Fabio), en la Verdad oculta, de RCN, con el video juego de conquista Risk.

“Porque nadie se sacia con el poder. Tiene caballería, artillería e infantería, cada ficha representa una cantidad de soldados dentro de un territorio, y hay que ver cuánto están dispuestos a arriesgar”.



Esta producción narra cómo fue posible atrapar o dar de baja a más de 1.600 miembros del cartel del Golfo por parte de la Policía, “donde estos últimos, los buenos, también tienen demonios, pero siguen con su objetivo, que es ganarles a los malos”, dice.



Mesías volvió hace unos días a la producción. Desapareció siendo Fabio cuando mataron a su padre, Alcides Montoya, un narcotraficante. Lo del nuevo nombre aún no tiene un porqué muy claro, pero Brian Moreno vuelve de nuevo a ‘tramar’ con su caracterización.



Porque no importa si hace de bueno o de malo; de cantante popular, como en Todo es prestao (la vida de Galy Galiano) o como el secuestrado Elí en El estilista, que mostró cómo alguien en cautiverio puede perder el control de su mente, pero nunca alejarse de su objeto más preciado: una planta.



Brian Moreno es caleño, nació en 1987 y heredó el talento de su papá, Marlon Moreno, pero, tal vez por su apellido, se ha esforzado una milla más por recorrer su propio camino, sin darle la espalda cuando han trabajado juntos.



Ha actuado en Lady, la vendedora de rosas; Regreso a la guaca, El Capo, A corazón abierto, El general Naranjo y La venganza de Analía, entre otras series.



En dos producciones ha interpretado el personaje joven en el que su padre es el adulto: en El Capo y La venganza de Analía, y ese proceso que les gusta a ambos.



Su personaje en Verdad oculta es una creación de Verónica Triana, cabeza del grupo de libretistas de esta serie basada en Una verdad oscura, de Germán Castro Caycedo, y tiene una misión: permear el estamento para lograr condiciones favorables para los maleantes.



“Lo político siempre ha estado metido en este juego, no lo desconocemos. Mesías juega en todos los bandos, pero de ahí a que le salga bien este ajedrez que hace es otra

cosa”, sigue.



“Este personaje tiene muchos matices, uno de ellos, que a mucha gente le dice su nombre por el diminutivo, algo que vende como cariñoso y cercano, pero no lo es, porque en últimas lo que sucede es que está buscando convertirse en el personaje que más odia: el asesino de su padre”.



Lo único que le queda a este Mesías es su pareja, que solo se ha visto en una foto. “Su talón de Aquiles es que es gay, y esa será su disyuntiva: estar con quien ama o seguir trabajando en lo que quiere convertirse, eso es lo más crítico para él”.