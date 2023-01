La película 'The Whale' (La ballena) le dio al actor Brendan Fraser la oportunidad de regresar al cine con éxito, tras 10 años ausente de la industria.

En la ceremonia, realizada el 15 de enero, Fraser fue galardonado con el premio a mejor actor por su papel en The Whale, de Darren Aronofsky.



La cinta cuenta la historia de un hombre de mediana edad que pesa 272 kilos. Se llama Charlie y tiene como fin mejorar la relación con su hija de 17 años. Separados desde hace tiempo, cuando Charlie abandonó a la familia para ir a vivir con amante gay, que era uno de sus alumnos, habla de la redención.

Tras la muerte de su amante, Charle, por dolor y culpa, comienza a comer exageradamente y es ahí cuando necesita volver a hablar con su hija para ser perdonado.



En el reparto están, además, Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton, Ty Simpkins y Sathya Sridharan.



“Esta película es sobre el amor, la redención, es sobre encontrar la luz en el lugar oscuro y tengo mucha suerte de haber trabajo con este elenco”, dijo Fraser.

De 57 años, se alejó de la industria del cine por más de 10 años debido a que sufrió acoso sexual y sus reclamos no fueron tenidos en cuenta.

El actor dijo que había sido acosado por el expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), Phillip Berk, quien en un saludo lo pellizcó y le tocó los genitales. Que su reclamación no fuera atendida lo llevó a una depresión.



Igualmente, tuvo algunos fracasos en su carrera, que incluyeron lesiones en su papel de George de la selva, ya que decidió no usar dobles.



Pero con The Whale, el actor ha recuperado su prestigio como intérprete, a tal punto que en el pasado Festival de Cine de Venecia fue largamente ovacionado.