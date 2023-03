Austin Butler por ‘Elvis’, Colin Farrell por ‘The Banshees of Inisherin’, Brendan Fraser por ‘The Whale’, Paul Mescal por ‘Aftersun’ y Bill Nighy por ‘Living’ se disputaron la categoría de Mejor Actor en la edición 95 de los Premios Óscar.

Pero el ganador solo podía ser uno y en esta oportunidad se trató de Brendan Fraser, quien conmovió al público con su personaje de Charlie en ‘The Whale’.

Un equipo dedicado logró el acabado prolijo del maquillaje protésico que luce en la película Foto: A24

“Así que así se ve el multiverso”, con esa frase inició su discurso y luego continuó diciendo: “Agradezco a la Academia por este honor y al estudio A24 por hacer un filme tan audaz como este. Estoy agradecido con Darren Aronofsky por lanzarme un salvavidas creativo y llevarme a bordo del barco de 'The Whale'. Fue escrita por Samuel D. Hunter, quien es nuestro faro. Caballeros, ustedes pusieron al descubierto sus corazones del tamaño de una ballena para que pudiéramos ver dentro de sus almas como nadie más podría hacerlo. Es un honor para mí ser nombrado junto a ustedes en esta categoría”.



“Quiero decirles que solo las ballenas pueden nadar a la profundidad del talento de Hong Chau (interpretó a Liz)”, añadió.



Luego, finalizó diciendo: “Empecé en este negocio hace 30 años. Las cosas no me resultaban fáciles, pero había una facilidad que no valoré en ese momento, hasta que paró. Solo quiero dar las gracias por este reconocimiento porque no lo podría haber hecho sin el elenco. Ha sido como si hubiera estado en una expedición de buceo y el aire en la línea hacia la superficie estuviera siendo vigilado por algunas personas en mi vida como mis hijos”.

