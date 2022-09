Por su participación en la película 'The Whale', el actor Brendan Fraser fue ovacionado durante varios minutos en el Festival de Venecia.



En la película es Charlie, un hombre solitario de 270 kilos de peso. Cuando perdió a su pareja gay, empezó a comer sin parar. Pero tiene una hija, de la que está distanciado, y quiere volver a conectarse con ella para darle un sentido a su vida.



A continuación, algunos datos sobre este actor.



- Nació el 3 de diciembre de 1968 en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos.



- Es estadounidense y canadiense (sus padres nacieron en Canadá).

- Estuvo casado con Afton Smith entre 1998 y el 2008, y tiene tres hijos: Griffin Arthur Fraser, Holden Fletcher Fraser y Leland Francis Fraser.



- Cuando terminó sus estudios en el Cornish College of the Arts (Seattle), logró un papel secundario como marinero en la película 'Dogfight' (1991).



- Luego, tuvo papeles más relevantes en 'Encino Man' (1992) y 'School Ties' (1992)



- Su primer protagóinico fue en la comedia 'George de la selva' (1997).



- Su participación en 'Gods and Monsters' (1998) fue alabado por la crítica.



- Es famoso por su papel de Rick O'Connell en 'The Mummy' (1999).

- Su nomobre aparece en los créditos de 77 producciones, entre películas, series, doblajes y videojuegos.



- En 'The Whale', comparte protagónico con la actriz Sadie Sink, que interpreta a su hija Ellie.



- Próximamente se verá en 'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese, que se estrena en 2023.