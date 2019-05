El rey de ‘Game of Thrones’ llega este viernes a Bogotá

¿Fue fácil traer al rey que se quedó con el Trono de Hierro en la serie Game of Thrones a Bogotá?

La pregunta parecería una fantasía de los fanáticos incondicionales de la serie de TV, pero fue una realidad para los organizadores de la segunda edición de la Cómic Con Colombia, que lograron tener como uno de sus invitados especiales al actor Isaac Hempstead-Wright, quien interpretó a Bran Stark en la aclamada ficción de HBO y quien se convirtió en la mayor sorpresa al final de la serie.



Sí, hay que recalcar que viene el rey de Game of Thrones a la segunda edición del encuentro más grande de fanáticos de los cómics, la televisión, el cine y los videojuegos, que regresa a Corferias desde este viernes y se extenderá hasta el lunes festivo. Está previsto que Hempstead -Wright arribe este viernes.



“Queríamos traer a un representante de la familia Stark. Al principio lo intentamos con Arya, pero no logramos un acuerdo económico; entonces fuimos por Bran”, recuerda Julio César Caballero, organizador de la Cómic Con.



En ese momento todo fluyó muy rápido y consiguieron que el joven actor británico accediera a viajar a Bogotá. “No teníamos idea de que iba a tener tanta importancia al final de Game of Thrones”, confiesa Caballero, quien le tuvo fe al personaje sin saber el linaje que iba a lograr. “Hempstead nos sostuvo todo; a pesar de saber que iba a ser el rey, no nos canceló ni se echó para atrás con la invitación”, agregó el organizador del encuentro.



“Además, la retroalimentación fue muy rápida desde el momento en que hicimos el contacto con él”, le explicó a EL TIEMPO. “Por ejemplo, cuando trajimos a Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister en la misma serie) la Cómic Con en Medellín, en el 2017, él se demoró casi cuatro meses en responder positivamente. Hay que decir que las buenas experiencias con él y con Nathalie Emmanuel (Missandei) el año pasado nos han servido para tener oportunidades como esta con Bran hablando de su personaje”, agregó.

Hay que recalcar que viene el rey de Game of Thrones a la segunda edición del encuentro más grande de fanáticos de los cómics, la televisión, el cine y los videojuegos FACEBOOK

TWITTER

Cuando se confirmó la invitación, muchos escribieron en las redes sociales de la Cómic Con Colombia pidiendo a Kit Harington (el famoso Jon Snow), a Daenerys Targaryen o a Peter Dinklage.



“Ellos no participan en estas convenciones”, cuenta Caballero, pero cuando se estrenó el último episodio, la gente estaba feliz: “Ahora sí vale la pena ir” (...) “Allá estaremos con el rey”, fueron algunos de los mensajes.



“Como fanático de Game of Thrones, nunca se me va a olvidar que después de tantas intrigas y sacrificios él se quedó con el poder que todos ansiaban. Bran fue el que inició todo, estuvo en la muerte del rey de la noche y fue el que cerró la historia”.



Este año, una foto con Isaac Hempstead costará 120.000 pesos y un autógrafo, 100.000 pesos. “Es duro tener satisfechos a todos los fanáticos de estos universos, pero creo que hay un grupo de invitados interesante y sólido. Lo que les podemos garantizar es que vamos a invitar siempre a artistas relevantes”, promete.



Precisamente, la nueva edición de la Cómic Con Colombia no vive solo de Game of Thrones, pues tiene también como invitados a Chandler Riggs, quien interpretó a Carl Grimes en The Walking Dead, y a David Mozouz, que interpreta al joven Bruce Wayne (Batman) en la serie Gotham.



“Queremos que la gente también visite los 120 expositores que estarán en esta convención, en la que esperamos para sus tres días un poco más de 60.000 personas (...). Viene gente de todo el país, de Panamá, Ecuador, Perú o Venezuela, sumado a experiencias relacionadas con el cine, la televisión y otros campos del entretenimiento, como una réplica del famoso batimóvil de la serie de televisión de Batman, de 1966, que le imprimirá nostalgia a esta aventura en el puente festivo”, finaliza.

¿Dónde y cuándo?

Desde este 31 de mayo y hasta el 3 de junio. Corferias. Carrera 37 n.° 24-67, Bogotá. Informes de horarios, boletas, programación de los paneles de los invitados

y otras actividades, en la página comicconcolombia.com.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO