Bradley Cooper: así se ve como Leonard Bernstein en el primer tráiler de 'Maestro'

Leonard Bernstein (1918-1990) es considerado como uno de los más grandes pianistas de la música clásica, compositor de cientos de piezas para ese instrumento y orquesta, además de ser el genio detrás de famosas bandas sonoras de películas y renombradas obras de teatro, entre otras On the Waterfront (1954), West Side Story (1957), Candide (1956) y On the Town (1944).

Fallecido en 1990, a los 72 años, víctima de una neumonía, Bernstein tuvo una vida difícil en su infancia, con su familia de origen judío-ucraniano que se estableció en Massachusetts, pues no tenían interés en que su hijo fuera músico. Casado con el amor de su vida, la chilena-costarricense Felicia Montealegre, hizo una larga carrera en la música y la docencia, en contra de todas las probabilidades.



La nueva película de Netflix, 'Maestro', se inspira en el amor y la música que fueron el eje de la existencia de Leonard Bernstein. Es dirigida y protagonizada por Bradley Cooper y Carey Mulligan, como Felicia.



Maestro, que fue producida, entre otros, por Martin Scorsese y Steven Spielberg, llegará a la plataforma de streaming el 20 de diciembre.

Estas son las primeras imágenes oficiales que se conocen de la película.

Hace algunas semanas, el actor Bradley Cooper fue el centro de una absurda polémica en redes sociales por la prótesis de nariz que utiliza para encarnar al director de orquesta estadounidense. Sin embargo, los hijos del compositor y pianista judío lo defendieron.



Jamie, Alexander y Nina afirmaron que están "perfectamente de acuerdo" con la decisión de Cooper de "usar maquillaje para ampliar el parecido" con su padre y consideran que, de estar vivo, el propio músico también lo estaría.



REDACCIÓN CULTURA EL TIEMPO

@CulturaET

