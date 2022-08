‘Bullet Train’, la nueva película de acción del director David Leitch, está siendo todo un éxito en las salas de cine en Estados Unidos y Latinoamérica. Y es que su elenco de por sí atrae a cualquier espectador, pues cuenta con rostros de gran repercusión en el séptimo arte, como Brad Pitt, Sandra Bullock, Ayron Tylor Jhonson y el cantante de reguetón Bad Bunny.



(Siga leyendo: La reacción de Bad Bunny tras ser golpeado con un celular, ¿fue arrogante?).

Sin embargo, a pesar de que la trama está dejando boquiabiertos a los cinéfilos del mundo, una de las noticias sobre esta cinta que más ha generado repercusión mediática se la lleva la supuesta lista negra de actores que tiene el ex esposo de Angelina Jolie en sus manos.

Definitivamente no voy a trabajar con esta persona nunca más FACEBOOK

TWITTER

Así lo confirmó Ayron-Tylor Jhonson, coprotagonista de ‘Tren Bala’, en conversación con ‘Variety’. Según contó, el ganador del Oscar tiene anotados a los y las artistas con los que no volvería a trabajar en su vida por las “supuestas malas vibras” y egos que se despertaron en los sets de grabación.



Cabe resaltar, que Brad Pitt también ha anotado a las personalidades de Hollywood con quienes ha tenido experiencias laborales positivas, por lo que volvería ,sin dudarlo un instante, en desarrollar nuevos proyectos con aquellos actores.



“Cuando trabajas con tantos actores, y después de un tiempo, empiezas a tomar notas del tipo: ‘Definitivamente no voy a trabajar con esta persona nunca más’. Brad tiene dos listas, una buena y otra mala”, apuntó Taylor-Johnson al medio citado.



"Él solo quiere traer luz y alegría al mundo y estar rodeado de personas que están allí para pasar un buen rato”, agregó.



Ahora bien, debe saber que la existencia de esta lista debe ser confirmada por el propio actor, pues hasta ahora son solo rumores; sin embargo, son bastante creíbles si tiene en cuenta que la fuente que divulgó la información fue uno de sus compañeros de filmación.



(También: El actor Fred Savage, de ‘Los años maravillosos’, es señalado de acoso sexual).

Facebook Twitter Linkedin

Película Tren bala- Bullet Train Foto: Sony Pictures

¿Quiénes estarían en la lista negra?

Así las cosas, se han empezado a realizar algunas especulaciones sobre quienes conformarían la famosa lista negra y uno de los señalados sería Tom Cruise, icónico actor de la saga de Misión Imposible, y con quien Pitt no ha vuelto a grabar desde 1994, cuando protagonizaron ‘Entrevista con el Vampiro’.

Facebook Twitter Linkedin

El prestigioso actor norteamericano Brad Pitt reconoció recientemente que padece prosopagnosia. Foto: EFE

En una conversación que tuvo con la revista ‘Premiere’, el intérprete de ‘Bastardos sin Gloria’ contó, un año después de emitida la cinta con Cruise, que hubo cierta tensión entre ellos durante la filmación.



“Tienes que entender, Tom y yo caminamos en diferentes direcciones (...) él es el Polo Norte, y yo soy del Polo Sur. Siempre pensé que había una competencia que se interponía en cualquier conversación real”, mencionó Brad Pitt.



Así mismo, las especulaciones tildan a que Harrison Ford, célebre actor de ‘Star Wars’ e ‘Indiana Jones’, también se encuentra en la lista. Esto luego de que en su momento la prensa sacara a la luz la mala relación que se generó entre los cineastas al término de la grabación de ‘Enemigo Íntimo’, en 1997.



(Lea: Anne Heche: Ellen Degeneres habló sobre el estado de salud de la actriz).



“Fue la película más difícil en la que he estado. Pero en cuanto a los informes sobre egos fuera de control y personas escondidas en tráilers, ese no fue el caso. Todo el mundo intentaba hacer la mejor película posible dadas las circunstancias”, comentó el actor de ‘Troya’.



“Es absolutamente genial”, acotó Pitt sobre Ford desacreditando los rumores de su mala relación; no obstante, a 25 años de haber grabado juntos, no se les ha vuelto a ver colaborando en alguna producción.

¿Y la lista es buena?

Por el contrario, se rumorea que en la ‘lista blanca’ se encuentra la actriz Sandra Bullock, con quien ha participado en varias películas. Recientemente los actores hicieron un cameo: la actriz aparecería en ‘Bullet Train’ y Brad Pitt en ‘The Lost City’, cinta dirigida por Bullock.



Algunos medios de farándula mencionan que Joey King, que también hizo su aparición en ‘Tren Bala’, hace parte de los afectos de Pitt. Así mismo, Leonardo Di Caprio, con quien que se le ha visto trabajar en diversas producciones , es uno de sus amigos más cercanos.



Los directores Quentin Trantino y David Ficher puede que estén en la lista, debido a que el actor ha estado bajo el mando de estos cineastas en más de una ocasión.



(Artículos relacionados: Hombre fue a fiesta y despertó en ataúd bajo tierra: 'Me quisieron sacrificar').

Facebook Twitter Linkedin

Sandra Bullock, actriz estadounidense. Foto: AFP

Más noticias

Sofía Petro habló del vestuario que usó en la posesión presidencial de su padre

Marina Chapman, la niña 'criada' por monos en selvas de Colombia tras secuestro

¿Quién es Mauricio Arroyave, esposo del nuevo ministro de Justicia Néstor Osuna?

Tendencias EL TIEMPO