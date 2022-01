Un vistazo a estrellas de Hollywood que mantienen su vigencia y demuestran que su talento va más allá de la edad.

Jennifer Aniston, 52 años

Si bien fue la estrella más brillante de Friends, su carrera continúo con éxitos de taquilla en comedias románticas mucho después de que la serie que la hizo famosa terminara. A sus 51 años, casi 52, Jennifer Aniston sigue siendo una estrella con brillo propio -aunque fue esposa de Brad Pitt, antes de Angelina Jolie-. En la serie The Morning Show, de carácter dramático, también ha recibido reconocimientos, como el premio Sag a la mejor actriz.



Pronto la veremos en un capítulo especial sobre Friends, un reencuentro con sus compañeros de set: Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry y Matt LeBlanc, en el que recordarán anécdotas que vivieron juntos interpretando sus inolvidables personajes.

Brad Pitt, 58 años

El galán que hacía suspirar a las adolescentes de los 90, tiene 56 años y sigue protagonizando películas e incluso ganando premios que no alcanzó en su juventud, como el Óscar a mejor actor que obtuvo por su papel en Érase una vez... Hollywood. Ser el "doble de acción" del personaje interpretado por Leonardo Di Caprio le sirvió para consagrarse en la legendaria ceremonia.



Su divorcio, la custodia de los hijos y otros aspectos de su vida sentimental siguen ventilándose como en sus tiempos de juventud. Pero Pitt sigue adelante con su carrera, aunque ha tomado un largo receso frente a las cámaras. La lista de sus trabajos como productor, tras de cámaras, en estos dos años es ya bastante larga.

Renée Zellweger, 52 años

Renee Zellweger mastica cubor de hielo para calmar el hambre. Foto: Kevin Winter. AFP

Jerry Maguire, El soltero, Irene yo y mi otro yo y hasta la misma Bridget Jones han quedado muy atrás en el tiempo. Renée Zellweger, que también hizo un gran papel en la película musical Chicago, recibió su Óscar a mejor actriz con una película mucho más reciente, en la que ya con 50 años, interpretó a Judy Garland, en la cinta Judy.



Antes estuvo alejada de la gran pantalla durante seis años. Un tiempo en el que otros caen en el olvido, pero ella logró recordarle al mundo la calidad de su trabajo y seguir en el olimpo artístico.

Laura Dern

Laura Dern y Isabelle Nelisse como 'Jennifer Fox' protagonizan El cuento. Foto: HBO

Desde los 7 años, Laura Dern está ante las cámaras. Hija de Diane Ladd y Bruce Dern ha seguido actuando a lo largo de los años, hasta ser conocida por diversas generaciones. Tiene ya 54 años y su trabajo como la abogada de divorcios de Historia de un matrimonio se destacó lo suficiente como para el Oscar a Mejor Actriz de reparto.

Antonio Banderas, 61 años

Estuvo a punto de llevarse el Oscar por Dolor y gloria (2019), pero el español había conquistado Hollywood desde hacía años. Lo vimos en un papel pequeño en el clásico Filadelfia (1993), en el que hacía el papel de la pareja del personaje interpretado por Tom Hanks, y al año siguiente intepretando a Armand en Entrevista con el vampiro. De ahí en adelante ha hecho papeles inolvidables que van desde Alejandro Murrieta, en La máscara del Zorro y La leyenda del Zorro, pasando por El gato con botas y hasta la película de Bob Esponja.

Javier Bardem, 52 años

De larga trayectoria en la cinematografía española, también ha dado exitosamente el salto a Hollywood, en películas como The Roads Not Taken, Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar, Skyfall (2012). Por ahora lo vemos en el reciente estreno de Los Ricardo, serie de televisión, al lado de Nicole Kidman.

Nicole Kidman, 52 años

La actriz Nicole Kidman. Foto: AFP

Tanto en el cine como en las series de televisión Nicole Kidman nunca pasa desapercibida. Las series The Undoing y Big Little Lies tenían en común contar la historia de una mujer envuelta en una investigación de asesinato y sin embargo, ambos papeles exploran matices diferentes, y por ambos la australiana, que alguna vez fue esposa de Tom Cruise, ha sido elogiada.



En cine, recientemente apareció en Acquaman, es la madre del superhéroe, pero se le recuerda por su interpretación en Las horas, Los otros, Retrato de una dama y Moulin Rouge.

Robert Downey Jr., 56 años

6. Robert Downey Jr. Foto: 123rf

Iron Man no tiene edad. Nunca fue el superhéroe jovencito como si lo pudieron ser Spider-Man o el mismo Superman, incluso Batman siempre ha sido más joven que Tony Stark cuando se convierte en Iron Man.



Y podría seguirlo interpretando ahora y sería igual de creíble. Iron Man también salvó a Downey Jr., pero su carrera, con todo y altibajos que amenazaron con borrarlo como actor, ha estado llena de personajes que se quedan en la memoria. Ha sido Sherlock Holmes, a quien sigue interpretando, pues viene una nueva entrega de eta historia. También, Chaplin y el Dr. Dolittle.

Nominado en dos ocasiones a los premios Óscar y ganador de dos Globos de Oro y un BAFTA. Ha participado en películas como: Iron Man (2008), Iron Man 2 (2010),The Avengers (2012),Iron Man 3 (2013), Avengers: Age of Ultron (2015) y Capitán América: Civil War (2016), entre otras.

Hugh Jackman, 53 años

Hugh Jackman en X Men. Foto: EL TIEMPO

Para muchos, Hugh Jackman es sinónimo de Wolverine, de X Men, personaje que interpretó por última vez en el 2017. Pero su capacidad de transformarse en personajes inolvidables se ha destacado incluso en papeles que exigen talento para cantar. Fue Jean Valjean en el musical Los miserables, que le valió una nominación al Oscar, pero también cantó en el protagónico de El gran showman.

Jennifer López, 52 años

Jennifer López ya está haciéndole promoción en redes sociales a su próximo protagónico con tintes de comedia romántica: Marry Me, en el que al parecer es la novia de un personaje intepretado por el joven colombiano Maluma. Su coprotagonista en la cinta es Owen Wilson. La cantante neoyorquina de ascendencia latina no parece tener edad, pues sigue siendo protagonista de estas historias de amor que en otros tiempos parecían reservadas a actrices más jóvenes.



Otra película en la que hizo un papel dramático, que mostraba su versatilidad fue Estafadoras de Wall Street por el que corrió el rumor de que sería nominada al Oscar, algo que no ocurrió. Sin embargo, dejó claro que López puede ir con su talento mucho más allá de las historias de romance.

