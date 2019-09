Brad Pitt, en una odisea espacial que critica la masculinidad

Brad Pitt es una de las estrellas de cine más exitosas de su generación. Desde los comienzos de su carrera, a finales de la década de los 80, ha entretenido al público como actor y productor. Pocos pueden olvidar la marca que Pitt ha dejado en películas tan diversas como ‘Thelma & Louise’, ‘Entrevista con el vampiro’, ‘El club de la pelea’, ‘Bastardos sin gloria’ o ‘12 años de esclavitud’, por mencionar algunas.



En los dos roles que ha representado este año, Pitt ha demostrado su rango actoral. En la película de Quentin Tarantino ‘Había una vez en Hollywood’, Pitt interpreta al doble de acción Cliff Booth, quien se gana la vida en Los Ángeles de la década de los 60 como la mano derecha de su amigo, la estrella de cine Rick Dalton (Leonardo DiCaprio).

Ahora, en 'Ad Astra: hacia las estrellas', la película de James Gray, Pitt se mete en la piel del mayor Roy McBride, un astronauta traumatizado por la desaparición de su padre, quien partió en una misión espacial cuando Roy tenía 16 años. El Gobierno de Estados Unidos contacta a Roy y le cuenta que es posible que su padre esté vivo y sospechan, además, que podría ser responsable de una serie de explosiones de energía que emanan de los confines del sistema solar y causan daños incalculables en la Tierra. Roy debe viajar para encontrarlo y, a la vez, intentar verificar lo que pensaba desde niño y resolver una de las grandes dudas de la humanidad: ¿estamos solos en el universo?

Pitt es, además, productor de la película con su compañía Plan B, que produjo la cinta anterior de James Gray ‘La ciudad perdida de Z’, filmada en Colombia en 2016. Desde el estreno mundial de Ad Astra en el Festival de Cine de Venecia, Pitt explica –en una charla cedida a EL TIEMPO por la productora– qué lo atrajo del proyecto y el proceso junto a Gray para realizar la película.



Conoció a James Gray en Sundance en 1995, ¿verdad?



Es correcto. Un día lo llamé después de ver su película ‘Cuestión de sangre’, e inmediatamente nos hicimos amigos. Él es un excelente conversador y desde entonces congeniamos. Siempre hablamos de trabajar juntos y finalmente con ‘Ad Astra: hacia las estrellas’ lo logramos.



Hicieron juntos ‘La ciudad perdida de Z’, ¿qué recuerda de esa cinta?



Recuerdo que estábamos en la etapa final de la edición y pensé que era una hermosa película. Ahí pude ver algo especial en James, él conoce de la historia del cine y de cómo se hace, pero pude sentir que era una película muy personal, lo cual también noté con ‘La inmigrante’. A James y a mí nos encantan las películas de finales de los 60 y principios de los 70. Probablemente ese sea nuestro punto en común.



¿Ahí comenzaron las conversaciones sobre ‘Ad Astra...’?



Si. Él dijo: ‘Tengo esta idea que me da vueltas en la cabeza’, era ‘Ad Astra...’, una idea original, diferente a la mayoría de películas de ciencia ficción. Proviene de una cita atribuida a Arthur C. Clarke: “Existen dos posibilidades: o estamos solos en el universo o no lo estamos. Ambas son igualmente aterradoras”. Este fue un punto de partida único. Otra cosa que surgió en nuestras primeras conversaciones –lo que se nota en la película– fue esa dificultad que tenemos los hombres para interrelacionarnos, y tiene que ver con la masculinidad. ¿Cuáles son las cosas que nos frenan en nuestra preparación como hombres para tener relaciones más profundas y más satisfactorias, no solo con las personas que amamos sino con nosotros mismos? Esas ideas fueron suficientes para mí.



¿Se sintió atraído por lo misterioso del personaje y su viaje personal?



Por supuesto. Tienes que saber que nada sabes. Uno no sabe cómo será la película cuando la empieza a hacer, lo cual es un riesgo. Por ejemplo, con Quentin (Tarantino) todo es claro; su guion es específico y uno sabe su origen, así que tuve una muy buena idea de para dónde íbamos. Pero con esta película en particular, no sabía nada. Eran grandes ideas, ideas muy difíciles de transmitir en dos horas, en formato de película. No sabía cómo íbamos a llegar allí. No estoy seguro de que James lo supiera, pero valió la pena este viaje.



¿Cómo se manifestó eso en el proceso?



James y yo siempre hemos hablado en confianza y abiertamente sobre nuestras debilidades y generalmente nos reímos mucho de eso. Seguimos desarrollando el guion, incluso durante el rodaje, y lo que hacía James era que en la mañana me enviaba mensajes sobre qué se rodaría ese día. Siempre serían sobre algo muy personal de su vida. Algo que exponía de sí mismo. Esos mensajes eran el inicio de la conversación diaria. Luego, daba las instrucciones sobre las escenas que filmaríamos. Volvíamos a pulir las escenas ese día de acuerdo con nuestras conversaciones. Así que todo iba cambiando. Cuando empezamos a editar, puedo decir que es la película más difícil que he hecho. Eso fue sorprendente para mí pero, a la vez, satisfactorio, porque siento que si crees que sabes cómo se debe hacer todo, estás acabado.

Con esta película no sabía nada.

No tenía idea de cómo íbamos a llegar. No estoy seguro de que James (el director) lo supiera, pero valió la pena este viaje

¿Sorprendente de qué manera?



Lo sorprendente de esto fue lo delicado que fue en el proceso de edición. Una voz en ‘off’ o una señal de música fuera de lugar puede dañar las cosas con tanta facilidad que tendríamos que comenzar de nuevo. Esta fue la constante a lo largo de toda la película, fue realmente un desafío. Hay bastantes similitudes entre ‘Ad Astra...’ y Joseph Conrad, especialmente con la novela ‘El corazón de las tinieblas’, que se convirtió en la película ‘Apocalipsis ahora’. Esa película tuvo un rodaje famoso y desafiante, pero la película terminada es ampliamente considerada como una obra maestra. Teníamos que seguir recordándonos a nosotros mismos que ellos no tenían nada resuelto. Incluso tuvieron que buscar ayuda de otros. Y eso está bien.



Al mismo tiempo, el desarrollo del personaje es diferente. Mientras Willard en ‘Apocalipsis ahora’ desciende lentamente, parece que Roy, en ‘Ad Astra...’, en realidad se empodera a medida que reafirma las ideas que ha tenido toda su vida. ¿Lo golpeó eso?



Nunca lo pude definir de esa manera, pero creo que esa es la verdad. En retrospectiva, creo que originalmente fuimos guiados hacia esa oscuridad en el alma, donde nuestro personaje tiene que ir a los confines de nuestro sistema solar para encontrarse completamente solo, para no tener a nadie más en quien confiar o cualquier televisor para distraerse, o cualquier droga para escapar. Entonces, él se tiene que confrontar a sí mismo, con todas sus penas, todo su dolor y remordimientos enterrados.



Volviendo a esas ideas sobre la masculinidad, creo que hemos crecido con estas ideas: que debemos ser fuertes en todo momento, que no debemos mostrar debilidad, que debemos ser capaces, que no debemos dejar que nadie nos falte al respeto, y eso siempre me causa risa. Es una misión imposible. Por lo tanto, hay que reconocer las cosas que llevamos dentro, en lugar de negarlas, porque esa percepción de fortaleza sin dudas o vulnerabilidad... es negar parte de lo que es uno mismo. En mi vida he llegado a la conclusión de que ser abierto (con tus hijos, tus seres queridos, tus amigos y contigo mismo) es a lo que se tiene que apuntar. Tienes que ser capaz de reconocerte por completo. Realmente de lo que estamos hablando es de conocerte a ti mismo. O al menos tratar de conocerte a ti mismo. Y ser abierto sobre eso con los demás.



Dice que fue algo que aprendió en su propio viaje. ¿Le tomó mucho tiempo llegar a esa conclusión?



Sí, y creo que fue por eso que me atrajo esta película.



¿Cree que hay un final para ese camino, o es algo que continúa constantemente?



Creo que continúa. Creo que siempre es algo por lo que te estás esforzando. He fallado varias veces desde entonces. Esta mañana, probablemente. Pero luego te montas rápidamente en ese caballo y puedes redirigirlo.



*Entrevista cedida por 20th Century Fox



