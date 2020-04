Brad Pitt ahora arregla casas con dos estrellas del diseño

Jonathan y Drew Scott son dos gemelos canadienses que se han convertido en celebridades en el terreno del negocio inmobiliario y las trasformaciones de casas en televisión.

Ahora son millonarios y han expandido su campo de acción no solo a programas en los que les cambian la vida a personas que necesitan un cambio en sus hogares. Tienen su propia productora de contenidos, hacen giras; de hecho, estuvieron el año pasado en Colombia y generaron histeria, cual estrellas de rock, en un encuentro con miles de fanáticos que quisieron conocerlos y escuchar algunos de sus consejos para el hogar.

Johnathan t Drew Scott tienen un emporio de entretenimiento en el mundo de la restauración y el diseño. Foto: Home & Health

Ahora, los Scott se preparan para preestrenar el próximo 30 de abril, por el canal Discovery Home & Health (10:45 p. m.), Remodelaciones con celebridades, en el que invitan a famosos del cine y la música a que participen activamente en una trasformación para alguien a quien ellos aprecian o que tiene una necesidad apremiante de cambiar un poco de vida.



Más adelante participarán las actrices Viola Davis y Rebel Wilson, y el cantante Michael Bublé, entre otros. EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo a una entrevista en la que los gemelos Scott hablan de la experiencia con este nuevo formato, que se suma a otros programas como Hermanos a la obra y Hermanos a la obra: desafío, en la que ambos se enfrentan en el diseño y en la transformación de una casa.



¿En verdad Brad Pitt sabe de diseño y arquitectura?

Jonathan Scott: El conocimiento y la pasión de Brad (Pitt) por la arquitectura y el diseño fue realmente impresionante. ¡Cada celebridad con la que trabajamos fue tan práctica y una gran parte del proceso de principio a fin! Lo que no sabían al entrar en esta experiencia es que tenían que comprometerse a aprender (...). ¡Rebel Wilson incluso fue capaz de manejar una excavadora!

Drew Scott: Y Melissa (McCarthy) siempre nos preguntaba cuándo era el momento de golpear una pared con el mazo, fue hilarante y en verdad nunca habíamos visto a nadie más emocionado al hacerlo.



¿Fue intimidante trabajar con ellos en comparación a los propietarios o personas que salen en sus programas?

JS: Siempre tomamos nuestro trabajo muy en serio, no importa quién sea el propietario o el cliente, pero dado el contexto de las renovaciones de esta serie, y cómo las celebridades confiaban en nosotros para devolver algo a las personas que más valoran en la vida, bueno, la presión definitivamente era alta



DS: Por ejemplo, Michael Bublé quería renovar el hogar de la persona que cuidaba a su abuelo hasta sus últimos días. El abuelo de Bublé fue quien más lo apoyó en su carrera, y su último deseo era que alguien velara por esa persona que estuvo pendiente de él. Fue una historia muy especial y por eso decidimos ayudarlo.



¿Cómo eligieron a esos invitados?

JS: Estábamos buscando grandes historias y personas, como lo hacemos con todos nuestros programas de TV. Tuvimos tanta suerte de haber encontrado famosos que, independientemente de su éxito, no tienen más que un aprecio genuino por los demás y son amables.

Brad se tomó el tiempo de presentarse y agradecer a cada miembro de nuestro equipo por su trabajo en la casa de su amigo.



DS: La agenda fue un factor importante. Entre nuestros horarios ocupados y los de ellos, encontrar días para filmar fue un milagro porque estuvimos filmando otros programas mientras tanto.



¿A quién se le ocurrió la idea de la serie?

JS: Drew y yo recibimos aproximadamente medio millón de mensajes en las redes sociales cada semana.

Nuestros fanáticos siempre tienen ideas sorprendentes y solicitudes de cosas que les encantaría vernos hacer. Esta idea surgió de ellos, pero tardó unos cinco años en hacerse realidad.

DS: Recuerdo que nos encontramos con Viola Davis (famosa por la serie How to Get Away with Murder) en la gala de los premios Emmy en 2015 y le contamos la idea. Al instante le encantó y nos dijo que sabía exactamente para quién querría hacer esta renovación.



¿Qué pasó después?

DS: Unas semanas más tarde, Jonathan recibió una llamada telefónica de Brad Pitt, quien dijo que también había oído hablar de eso y que quería formar parte de la serie.

JS: Honestamente no tenía idea de que era Brad Pitt cuando escuché: ‘Soy yo, Brad’ en la línea. Pensé que era mi amigo Brad de la universidad jugándome una broma, pero menos mal no fue así.



