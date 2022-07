‘Boyacoman’ le dijo adiós oficialmente al programa de televisión que fue su casa por los últimos 12 años. Frey Eduardo Quintero había anunciado hace unos días su salida de Caracol Televisión.



El comediante tiene planeado seguir con sus proyectos en solitario. Esta misma semana se presentó en un evento en Chía, Cundinamarca, y según lo que anunció, quiso cerrar un ciclo con su papel en Sábados Felices.



(Siga leyendo: Nicolás Arrieta se refirió a la presunta estafa que promociona Cossio).

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, se tomó un momento para despedirse de los fanáticos del programa y de sus compañeros.



Empezó haciendo un recuento nostálgico de sus inicios como humorista del Canal Caracol y también se refirió a las personas que ha conocido en el camino.



“Hace 21 años, llegué con mi maleta llena de chistes y sueños a ‘Sábados felices’ y al canal que me los cumplió, Caracol. Hoy me voy, pero no como llegué sino con una familia, amigos y hermanos, los mejores jefes del mundo” escribió en la publicación.



El comediante hizo una reflexión sobre los últimos años de su vida profesional y los reconocimientos que ha alcanzado gracias a ‘Sábados Felices’. Una vez más, recordó que está buscando empezar nuevos proyectos por sí mismo.



“Da miedo llegar a viejo y pensar que no soñé lo suficiente, así que hoy oficialmente doy este paso de salir de la que fue mi casa por más de dos décadas y emprender mis sueños propios, caminos que por miedo a veces se dejan pasar, pero los cuales nos van a llevar aún más lejos.” concluyó.



La publicación ya tiene más de siete mil ‘me gusta’ y ha recibido cientos de comentarios de apoyo y cariño.



(Le recomendamos: ¡Prepárese! ‘Pasión de gavilanes 2’ llegó a Colombia y así podrá verla).

Las razones de su marcha

La salida de ‘Boyacoman’ sorprendió a los seguidores de ‘Sábados Felices’ que siguen llorando la partida de algunas de sus grandes estrellas. El humorista ha sido enfático en que no se debió a problemas internos o con compañeros.



Su personaje fue uno de los más queridos por los colombianos y por años entretuvo a las familias del país. También hizo parte de otras producciones como ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, donde estuvo con Laura Tobón, Greeicy Rendón, entre otras personalidades.



A pesar de su marcha, ‘Boyacoman’ seguirá divirtiendo a sus seguidores con su característico humor. Esta vez lo hará desde una orilla de la que no estaban acostumbrados.



“Si Dios los permite, me quedo con ustedes los que siempre me apoyan en todas mis locuras y seguiré trabajando para siempre tratar de poner una sonrisa en su vida y en esas ‘jeticass’ lindas” manifestó el humorista.

