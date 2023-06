“Duérmete, niño, duérmete ya; si no, viene el coco y te comerá” es quizá una de las frases más recordadas por muchas generaciones y la culpable de que muchos pequeños sufrieran de insomnio y se imaginaran a un extraño monstruo llegando a sus habitaciones para aterrarlos.

Del coco se pasó al cuco, al monstruo de la noche o el viejo de la bolsa, como llegaron a llamarlo en algunos países. En Estados Unidos se lo conoció como Boogeyman, y una vez, a un profesor de literatura llamado Stephen King, que se convertiría en el novelista más famoso del horror en el mundo, se le ocurrió contar esa historia de esa aterradora criatura en solo siete páginas en un cuento que publicó en la revista Cavalier en 1973. Cinco años después fue parte de un compilado de relatos cortos del autor titulado Night Shift y ahora es la inspiración de la película Boogeyman: tu miedo es real, en exhibición en las salas de cine de Colombia.



La historia se enfoca en Sadie, una adolescente de 16 años (Sophie Thatcher) y su hermana de 10 años Sawyer (Vivien Lyra Blair), quienes están lidiando con el duelo por la muerte de su madre. Solo tienen a su padre, Will Harper (Chris Messina), quien es psicólogo y trata a sus pacientes en su casa. Entre el dolor por la pérdida y el ambiente denso de un hogar roto, todo se complica tras la aparición de una presencia maligna que atormentará a las hermanas.

A diferencia de otras Boogeyman que se estrenaron en la gran pantalla entre 1980 y a mediados del 2000 con resultados mediocres, esta adaptación sorprende por su capacidad de crear un ambiente aterrador en el hogar de sus pesadillas y por profundizar en el conflicto de una adolescente tratando de acomodarse a una vida sin su madre, perdida entre una escuela en la que parece no encajar y con la esperanza de poder volver a sentir de alguna manera a su progenitora. Mientras que Sawyer lidia con los temores comunes de su edad, como la oscuridad y el hecho de ser el blanco más vulnerable de las torturas de la presencia maligna que comienza a apoderarse de su hogar.

Sadie y Sawyer tiene que unirse para luchar contra algo malévolo que no es una fantasía nacida de un trauma.l Foto: 20th Century Studios

A Vivien Lyra Blair no le dio miedo estar en esta cinta, efectiva en su suspenso y con momentos de un terror atmosférico contundente. La pequeña actriz ya había lidiado con las críticas de los fanáticos más tóxicos de Star Wars al interpretar a la princesa Leia en la serie Obi-Wan Kenobi, así que una bestia infernal no tenía por qué afectarla tanto.

“Sawyer es un personaje realmente complejo porque empiezas la película viéndola como esta niña que es como un gato asustadizo y luego ves cómo nadie le cree por lo que está pasando –tiene todo el derecho a estar asustada–, y te das cuenta de que puede llegar a ser alguien valiente”, resalta Blair con una seriedad apabullante, en una charla en la que estuvo EL TIEMPO.



“No me asusté tanto, realmente todos en la película hicieron que el ambiente fuera muy cómodo. Cuando la historia se pone más aterradora, todos trataban de ser más amables, quizá para compensar lo que experimento en la película”, bromeó la actriz que pasó de improvisar momentos cotidianos –como comer pizza y jugar tirándole queso a su padre (como lo hace en su verdadera casa), antes de perder el control al oír un gruñido mientras disfrutaba de un videojuego o sentir algo bajo la cama, a la vez que su hermana era atacada en otra habitación de la casa.

La pequeña Sawyer es atormentada durante casi todo el filme. Foto: 20th Century Studios

El director Rob Savage no se contentó con ser solo el artífice de sobresaltos en algunas escenas, creó un ambiente sórdido para las niñas, un padre cada vez más alejado del problema (quizá por su incapacidad de superar la muerte de su esposa o por su rol de psicólogo que no lo deja abrirse a situaciones inexplicables). Todo en el hogar se va destruyendo, pudriendo; el crujir de las puertas magnifica la imaginación y el ente paranormal va tomando forma y tiene ganas de masticar las almas de esta familia vulnerable.



“Muchas películas de terror están basadas en el duelo, pero en nuestra historia se da espacio a eso de lo que no se habla. Todos viven bajo un mismo techo, pero cada uno está en su propia isla. Procesan el duelo solos, no validan las experiencias del otro, que es lo que genera que esta cosa crezca y se alimente de su dolor”, finaliza Savage (que llamó la atención por la cinta Host del 2020, en la que había una ouija y un encuentro por Zoom) y que intenta sobrepasar el alcance del cuento original con más terror psicológico que sangre, pero que reconoce que al releer esa pequeña historia de Stephen King, todavía siente escalofríos.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

