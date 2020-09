Bolívar, fútbol y masacres / El otro lado

Nuestra tele es genial: las masacres están ahí pero no importan, James es la noticia y el Bolívar de ficción conquista.



Bolívar ganó. Pero no en Venezuela, donde Maduro lo convirtió en un chiste; tampoco en Colombia, ya que su partido, el conservador, está al servicio del 'statu quo' y en contra de la ciudadanía.

Ganó el Bolívar de la tele. 'Bolívar: el hombre, el amante, el Libertador' ganó el premio en la categoría de serial drama en los Seoul Drama Awards 2020, en Corea del Sur.



El mérito está en que esta serie ha logrado contarse en modo global. Y esto demuestra una vez más que en Colombia sabemos hacer bionovelas, sabemos de contar las vidas de nuestros héroes y que seguimos siendo una marca de calidad para el mundo. Felicitaciones a su productor Asier Aguilar y a Caracol.



El fútbol se tomó la tele. Y se nos vino la avalancha de goles. Y para los que amamos este deporte es un respiro. Ahora hay fútbol todos los días y por muchos canales. Y hay noticias:



1) El Canal 1 trae el fútbol mexicano, y eso es un alivio porque es gratis, está en modo abierto y cualquiera puede verlo.



2) Win+ trata de hacer el negocio con el futbolito nuestro, y aunque rebajaron 20 % de la suscripción, pa’ ese fútbol y con esos comentaristas insignes sigue siendo caro.



3) A Directv solo le queda el club de la pelea analítica de las 6 de la tarde porque ahora parece que todo es propiedad de ESPN. Menos mal algunos partidos de Europa les quedan.



4) ESPN ahora es la dueña de todo. Esto ha significado la muerte de Fox Sports y que cuando juega James o un equipo colombiano, como América, Junior o Medellín, los que comentan son colombianos, la mayoría exjugadores. Y de verdad, se nota la pobreza lingüística, analítica y de datos de los nuestros: comentaristas precarios, aburrimiento asegurado.

Todo muy raro eso de que los colombianos queremos ver colombianos comentando, menos mal narrado no hay, ahí ha tocado recurrir a los argentinos. Y raro porque es como si los directivos pensaran que nos conformamos con nuestra mediocridad.

Tal vez no se han enterado de que la nueva cultura de fútbol se trabaja con referentes globales. Y que un hincha hoy sabe más datos e historias del fútbol europeo que del nacional. Obvio, al no haber más nos aguantamos a comentaristas sin lenguaje, sin datos y sin historias.



El libreto de siempre. Y, de resto, todo es una larga modorra sin sorpresas: masacres todos los días (que son culpa del narco, para qué cubrirlas); protestas que son noticias para los canales porque hay “vándalos” y los ciudadanos que marchan no dan para una nota (¡son guerrilleros!); los policías haciendo patria ultrajando ciudadanos. Y los informativos versión oficial y sin ciudadanía. Y de 'rating': 'Pasión de gavilanes' y 'Rafael Orozco' dominando y por goleada. Colombia: masacres, torturas y telenovelas.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com