‘Bojack Horseman’, la tragicomedia moderna llega a su fin

El protagonista es un caballo fracasado cuya vida parece quedar estancada tras protagonizar una ‘sitcom’, las llamadas comedias de sillón, que inundaron la televisión estadounidense desde los años 90. Su día a día suele dar risa por las situaciones inverosímiles que lo rodean, aunque estas no hacen más que ahogarlo en una profunda depresión.

‘Bojack Horseman’, que tuvo su estreno el 22 de agosto del 2014, se vendía como una serie de comedia ligera por su animación sencilla y colorida; sin embargo, luego de seis exitosas temporadas –la última se estrenó el viernes en Netflix–, demostró ser más bien un profundo drama que abarca críticas a la vida moderna como la soledad, la fama, el abuso de drogas y alcohol y, sobre todo, la ausencia de relaciones emocionales estables y duraderas.



Así, Bojack, el protagonista que logró conmover a pesar de su aparente desinterés por la vida y su constante autosabotaje, se despide de la fanaticada que logró construir a lo largo de estos seis años, a lo mejor porque se reflejaban en alguno de sus personajes o porque los hacía reflexionar sobre las problemáticas que atormentan a los llamados ‘millennials’.

Tanto fue el impacto de este caballo que influenció la creación de otras series animadas para adultos, las mismas que hoy en día son un rotundo éxito. Entre ellas ‘Rick y Morty’, ‘Flaked’ y ‘After Life’, todas ficciones producidas por Netflix. Y es que la plataforma ‘streaming’ encontró en la audiencia de adultos jóvenes un inigualable aliado al que logró seducir con estos dibujos extravagantes que les recordaban a los clásicos de Cartoon Network o Nickelodeon, pero ahora con humor negro, referencias a los eventos contemporáneos y muchas, pero muchas groserías. Por eso, desde que la empresa inició operaciones en 2011, fueron populares sus incentivos por encontrar historias nuevas, refrescantes y diferentes como la de ‘Bojack’.

Ansiado desenlace

Ahora que ‘Bojack Horseman’ llega a su fin, surgen varias preguntas. La principal es si el caballo antropomorfo conseguirá al fin la tan ansiada redención, tras su cadena de eventos desafortunados.



En la quinta temporada, el protagonista fue aceptado para ofrecer una cátedra en una universidad, quizá esta sea su oportunidad para cambiar y, por fin, hacer un aporte positivo en el mundo, enseñando a otros a no seguir su dañino camino.



Aunque podría ser al contrario, esta exposición lo pondría ante los ojos de las autoridades por los miles de errores que cometió Bojack en su pasado. Lo cierto es que, para la alegría de sus seguidores, el tráiler parece hacer guiños al primer camino. Que tendría sentido después de otras cinco temporadas con finales desalentadores para los personajes.

La apuesta de ‘Bojack’

Esta crudeza que caracteriza la serie le costó críticas bastante duras en sus inicios, porque para muchos solo era historia de humor ácido. La sorpresa llegó cuando, después de cinco o seis capítulos, los personajes amorfos revelaron su verdadero rostro reflexivo.



En vez de ser una imitación más de ‘Family Guy’ o ‘South Park’ –con las que la solían comparar– , ‘Bojack’ es una deconstrucción de personalidades con asuntos emocionales por resolver y de sus conductas repetitivas. Es el vivo retrato de las famosas relaciones tóxicas, tanto de pareja como con la familia, los amigos e, incluso, con los vecinos y compañeros de trabajo.



La exploración de diversas relaciones interpersonales y sus complejidades es uno de los grandes aportes de la serie, especialmente en una época donde las redes sociales, la tecnología y el temor al rechazo, entre otros, tienden a alejar a los individuos cada vez más. Por eso, la primera temporada termina con un protagonista infeliz no obstante conseguir lo que quería.



Otros temas que explora la serie son la competencia en el modelo capitalista, la falta de motivación, los traumas de la infancia, las adicciones de todo tipo y el miedo al olvido.

Cientos de artistas creativos sueñan con que un día sus nombres se encojan en una caja diminuta, para que ahora los corten abruptamente

Las críticas del creador

Para muchos fanáticos, que esta guía sobre la vida moderna llegara a su fin este año fue una noticia inesperada. Y el porqué no tardó en llegar.



Tras el anuncio de la sexta temporada, el creador de la serie, Raphael Bob-Waksberg, lanzó fuertes críticas contra las plataformas ‘streaming’ como Netflix y Amazon Prime, por acudir a prácticas que, según él, perjudican a los creativos. Una de estas es mutilar o ignorar los créditos finales de las series y películas.



Tal fue la molestia que desplegó su crítica en Twitter y aseguró que dejará de trabajar con las plataformas que corten los créditos al final de un episodio o de una película, porque ignoran el trabajo que hay detrás. “Una serie representa una acumulación de trabajo sin descanso de cientos de artistas creativos que sueñan con que un día sus nombres se encojan en una caja diminuta, para que ahora los corten abruptamente por un tráiler de ‘The Witcher’ ”, señaló Bob-Waksberg.



Por otro lado, sus productores señalaron que ya no dan el mismo apoyo a estas series alternativas y que en sus cortos “abruptos” terminan por favorecer a los más comerciales. “El público puede saltarse todo lo que quiera; yo fui al baño tres veces durante la última película de ‘Vengadores’ y no me arrepiento. Lo que critico es que los distribuidores tomen la decisión por ellos, sobre todo cuando la acción por defecto deja de lado a los que hacen el contenido”, añadió el creador. Aun así, la polémica no pelea con el estreno de la serie, al contrario, refuerza su espíritu crítico y combativo contra lo convencional.



