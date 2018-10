'Bohemian Rhapsody': más allá de Freddie Mercury

Mucho se ha hablado acerca de la impresionante caracterización y el carisma que Rami Malek ha derrochado en su interpretación de Freddie Mercury, el vocalista de Queen, en la gran pantalla. Pero es indiscutible, tal como sucedió en la vida real, que el grupo de actores que lo rodeó también alcanza una química y un nivel de realismo que impactan.

Gwilym Lee, Joseph Mazzello y Ben Hardy acompañan a Malek en Bohemian Rhapsody, el filme que se estrena mañana en los cines. Los intérpretes encarnan en la ficción a Brian May, John Deacon y Roger Taylor, respectivamente, eternos escuderos de Mercury en Queen.



EL TIEMPO conversó con Lee y Mazzello acerca de sus mayores retos para emular a May y Deacon.



“La mayoría del tiempo cantamos con pista, así que por fortuna no debimos aprender a tocar los instrumentos –dice, en tono, de broma Mazzello, que da vida a Deacon, el bajista del grupo–. Lo que pasaba era que tenía que verse real cuando pusieras las manos en el bajo”.

Para el actor inglés el físico no fue un tema complejo, gracias a su enorme parecido físico con Deacon; las complicaciones vinieron por el lado de los atuendos y por el acento que debió aprender.



“Yo soy británico, pero él es de una zona de Inglaterra en donde hablan un poco raro”, se ríe, al recordar al músico responsable de tres de los más grandes éxitos de la banda: You’re my Best Friend, I Want to Break Free y Another One Bites the Dust.



Por fortuna para Lee y Mazzello, los integrantes de Queen fueron piezas clave en el proceso. De hecho, el mismo Brian May funge como productor ejecutivo del filme.

“Ellos fueron increíbles con nosotros: estaban disponibles en el set para consultar detalles y nos ayudaron a resolver dudas. Aportaron recuerdos específicos del grupo y nos enseñaron cosas muy técnicas sobre la interpretación de los instrumentos. Pero lo más abrumador es que son unos seres humanos estupendos”.



“Cuando conocí a Brian May pensé: ‘¡wow, este tipo es una leyenda!’ Fueron muy abiertos y generosos, nos ayudaron en la concepción de los personajes, como seres humanos y como músicos”, explica Lee, que se pone en la piel del guitarrista de Queen, reconocido por sus talentos científicos (es astrofísico) y como activista, además de haber diseñado su propia guitarra (conocida como Red Special) y de ser autor de la icónica We Will Rock You.

“Desde siempre me gustó Somebody to Love –acota Lee– . Pero después de la película logré una conexión emocional tan grande con el repertorio, que ahora no podría escoger una favorita porque interactuamos con esas canciones, nos las aprendimos, entendimos su significado real y la forma como el grupo trabajó en cada una. Las admiro todas por igual”.



“Creo que las cantaré durante mucho tiempo”, agrega Mazzello.



