'Bohemian Rhapsody' se convierte en un 'taquillazo' en Colombia

La película 'Bohemian Rhapsody' se inspira en la vida del icónico vocalista de la banda Queen, Freddie Mercury, quien este sábado 24 de noviembre cumplirá 27 años de fallecido.

Según cifras de 20th Century Fox, 'Bohemian Rhapsody' ha batido el registro máximo de asistencia en Colombia en un tiempo récord: el pasado domingo 18 de noviembre la película completó 1'142.581 espectadores.



Es una cifra impactante en comparación con lo logrado por otros filmes musicales, documentales o de ficción. Por ejemplo, 'This is It' (2009), sobre el llamado 'Rey del pop', Michael Jackson​, alcanzó una taquilla total de 323.702 espectadores.

El premiado musical 'La La Land', ganador de seis premios Óscar en 2017, alcanzó los 613.628 espectadores en 12 semanas de exhibición. Entre tanto, 'Nace una estrella', la película protagonizada por Lady Gaga y que aún se encuentra en cartelera, ha sumado 157.474 espectadores.



La película ha sido un éxito en taquilla desde su estreno. A Colombia 'Bohemian Rhapsody' llegó el pasado 1 de octubre. Presentada en 365 salas, y con puente festivo incluido, la cinta alcanzó en ese entonces 358.957 espectadores. Eso sin contar la asistencia de su preestreno una semana atrás, con la cual la película registró un total de 389.099 asistentes.



CULTURA

