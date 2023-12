Bogoshorts 2023: por fin se podrá ver el aplaudido corto 'Bogotá Story'

Empieza una nueva edición de Bogoshorts y con su programación llega la oportunidad de disfrutar producciones internacionales con grandes firmas y facturas, o títulos locales que se ven por primera vez en el país después de un rutilante paso por festivales de cine.

Este año, la selección oficial de la vigésimoprimera edición de Bogoshorts se elaboró a partir de 2.800 cortometrajes procedentes de 100 países. Vale la pena mencionar que en la sección Fuera de Competencia se podrán ver los trabajos de Sally Potter (Orlando, 1992) y Bertrand Mandico (Lxs chicxs salvajes, 2017) y a grandes actores como John Travolta, Tom Holland, Isabelle Adjani, Chris Rock y Javier Bardem protagonizando distintos cortos.



En las competencias nacionales habrá siete estrenos mundiales. Uno de los más destacados es Bogotá Story, de Esteban Pedraza y producida por Diana Patiño, que se presentó en la sección Orizzonti del Festival de Venecia.

Catalina Rey, protagonista del corto 'Bogotá Story', en la pasada edición de La Mostra en Venecia. Foto: Vicente González

Catalina Rey, su protagonista, charló sobre su papel en la producción. “Siempre es gratificante descubrir personajes complejos u multidimensionales. Pilar es una mujer que se convirtió en madre a una edad temprana, y la vemos en un momento en el que sufre una dicotomía entre el amor profundo que siente por su familia y el deseo de buscar otros horizontes que le ayuden a cumplir sus sueños. En Pilar veía también el reflejo de mi mamá, que comenzó la maternidad a los 18 años, cuando todavía le faltaba crecer y con muchos sueños pendientes. La situación se ve enmarcada en un dilema al que se somete toda persona que quiere migrar: ¿me voy o no me voy? Esta pregunta es especialmente difícil para las mujeres que cargan con responsabilidades ante el deber ser de una madre y esposa. Yo creo que Pilar representa a todas esas mujeres que han pasado por la disyuntiva entre la maternidad y el deseo postergado”.



Recordada por su papel protagónico en la serie Emma Reyes –que le mereció el India Catalina a la actriz revelación- Rey asegura que lo que más le gusta de actuar es “mostrar la humanidad en las personas. No necesariamente la bondad o la maldad, sino lo multifacético y complejo que puede llegar a ser el ser humano en diferentes contextos. Todos deseamos y tenemos sueños, nos proyectamos en el futuro, y, sin embargo, nuestras emociones y sentimientos sólo existen en el presente: la felicidad, el miedo, la tristeza, el abandono no admiten futuro. Lo que me interesa mostrar a través de la actuación es toda esa escala de grises que conforman nuestro ser”.

La trama de 'Bogotá Story' aborda temas como la toma de decisiones difíciles. ¿Qué le atrajo del guion y cómo se preparó?



Bogotá Story es una historia sobre el dilema que hay entre el amor profundo por la familia y el deseo de ir por los sueños propios, en medio de una coyuntura histórica colombiana bien particular. Creo que la mayoría de nuestras familias se vieron afectadas directa o indirectamente por la violencia en Colombia. Bogotá Story representa para mi un homenaje a todas esas familias. Por otro lado, los espacios de ensayo con Esteban, y Víctor Tarazona fueron muy importantes para profundizar en la historia, para crear un universo interno que alimentara a los personajes, se abrieron espacios de diálogo para enfrentar las ideas p}lasmadas en el papel con la organicidad de las actuaciones.

'Bogotá Story' tiene un mensaje poderoso. ¿Cree que el cine y el arte pueden influir en la sociedad y generar un cambio positivo?



Sí creo que el cine y el arte pueden influir en la sociedad. De hecho, creo que el cine tiene un factor sanador, a través de él podemos hallar explicaciones que en la vida cotidiana y en la crudeza de la existencia misma no encontramos. El cine resignifica situaciones y eventos que no podemos explicar con la lógica o la razón, la persona que hace cine y la que ve cine puede encontrar en él diferentes maneras para transmitir diversas emociones y sentimientos que nos acompañan sólo por el simple hecho de existir en el mundo. El cine también genera una memoria colectiva a través de la imagen y el sonido, y que al final construye historia e identidad en una sociedad.



Como actriz puedo abrir puertas, adentrarme en la ficción y transmitir al espectador lo que el personaje siente, puedo concederle al espectador un momento en donde esa vida cotidiana pase a un segundo plano, donde quede olvidado por un momento el vértigo y el peso de las responsabilidades del día a día, para conectar con la ficción y con su mundo interior. Cuando una como actriz logra conmover, se abre un espacio de cuestionamiento y reflexión, estos espacios tienen un poder sanador.

