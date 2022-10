Cada vez, el festival de cortos Bogoshorts tiene mayor convocatoria. Este año, se recibieron 2.500 propuestas de 100 países. Mientras llega el día de la premiación (el festival este año empieza el 6 de diciembre), este es el listado de los escogidos en las distintas categorías.

Fuera de concurso

Camarera de piso, Lucrecia Martel (Argentina, México)

El sembrador de estrellas, Lois Patiño (España)

Night Colonies, Apichatpong Weerasethakul (Estados Unidos, Tailandia)



Competencia Nacional Ficción

Arena, Rosana Montoya (Colombia).

Bebé, Cristina Sánchez (Colombia)

Centauros, Andre del Sur (Colombia)

Náufragos, William Vega (Colombia)

Paloquemao, Jeferson Cardoza (Colombia)

Todo Incluido, Duván Duque (Colombia, Francia)

Vienen las grietas, Daniel Mateo Vallejo (Colombia, Países Bajos)



Competencia Nacional Documental

¿Qué hay detrás de la lechuza muerta?, Samuel Moreno (Colombia)

El caminante, Inti Jacanamijoy (Colombia)

Esa cámara suya, Juan Restrepo (Colombia)

Niebla, Marcela Han (Colombia)

Peñoncito, Manuel Correa (Colombia, México)

Yvuuhza okaina, Ferney Iyokina Gittoma (Colombia)



Competencia Nacional Animación

A mar, Juan David León (Colombia)

Antes de las 4, Catalina Matamoros (Colombia)

Aus dem Wasser, Diana Menestrey (Alemania)

Gloria, Daniela Briceño Bello, Diego Felipe Cortés & Blanca Castellar (Colombia)

Keradó, Andrés Castillo Garzón & Diego Castillo Garzón (Colombia)

La Sixtina, Juan Camilo Fonnegra (Colombia)

Swallow the universe, shit an ant, Nieto (Francia)



Competencia Nacional Experimental

El hijo del dragón, Leinad Pájaro de la Hoz (Panamá)

Erde essen, Laura Weissenberger (Colombia, Austria)

La mujer como imagen, el hombre como portador de la mirada, Carlos Velandia (Colombia)

Mourning Stage, Simon(e) J. Paetau & Carlos Motta (Estados Unidos, Alemania y Colombia)

Panorama exótico, Tae Catalina Low (Colombia, México)

Sus cuerpos no tiemblan cuando salen del agua, Esteban Cruz (Colombia, Cuba)

Vanity, Juan Camilo Cardona (Colombia)



Competencia Nacional Videoclip

Depresión postpaisaje (Margarita Siempreviva), Juan Camilo Morales (MyOldskin) (Colombia)

I a piyá bó (Kombilesa Mi), Guillermo Camacho (Colombia)

Mantra (Kei Linch), Rodrigo Torrijos (Colombia)

Meditacielo (Aterciopelados), Mauro Babún (México, Colombia)

Mi necedad (MNKYBSNSS), Andrea Vargas Gaviria (Colombia)

ONLY (ha$lopablito), Tilo Gómez (Colombia)

Pines (Abigail Lapell) - Tatiana Vaca (Colombia, Canadá)

Somos inmarcesible (Plu con Pla), Jhonny Hendrix Hinestroza (Colombia)

Tú y yo (Monsieur Periné), Natalia Agudelo Campillo (Colombia)

Vivas (LoMaasBello), Danika Nogales (Colombia)



Competencia Internacional Ficción

El lector, Iván Blanco (España)

Further and further away, Polen Ly (Camboya)

Léo la nuit, Nans Laborde-Jourdàa (Francia)

Les criaturas que se derriten bajo el sol, Diego Céspedes (Chile, Francia)

Luz nocturna, Kim Torres (Costa Rica)

Mulaqat / Sandstorm, Seemab Gul (Pakistán, Reino Unido)

Night Stroll, Ori Birger (Israel)

Ousmane, Jorge Camarotti (Canadá)

Ride to Nowhere, Khozy Rizal (Indonesia)

Sur la tombe de mon père, Jawahine Zentar (Francia)

Synthol, Piotr Trojan (Polonia)

Tonser, Mads Koudal (Dinamarca)

Tria, Giulia Grandinetti (Italia)

Weil ich Leo bin / I am Leo, Tajo Hurrle (Alemania)



Competencia Internacional Documental

Hirugarren koadernoa / Third Book, Lur Olaizola (España)

Ida, Ignacio Ragone (Argentina)

Lata swietlne / Light Years, Monika Proba (Polonia)

Madrugada, Leonor Noivo (Portugal)

Majmouan / Subtotals, Mohammadreza Farzad (Polonia, Irán, Alemania)

Murmurs of the Jungle, Sohil Vaidya (India)

Primer paquete para Honduras, Jakob Krese (Alemania)

The Léssivés / The Sounds of Weariness, Taymour Boulos (Bélgica, Hungría, Portugal, Líbano)

Will You Look at Me, Shuli Huang (China)



Competencia Internacional Animación

A menina parada, Joana Toste (Portugal)

Câline / Cuddle, Margot Reumont (Bélgica, Francia)

Ce qui bouge est vivant, Noémie Marsily (Bélgica)

Fall of the Ibis King - Mikai Geronimo & Josh O’Caoimh (Irlanda)

Jouir (en solitaire), Ãnanda Safo (Francia)

Le Parapluie, Claire Ledru (Francia)

Pachyderme, Stéphanie Clément (Francia)

Pentola, Leo Černic (Italia)

Reprise, Bulletti Saskia,Chrast Carine,Neuenschwander Livia & Volschenk Leance (Suiza)

Sierra, Sander Joon (Estonia)

Slow Light, Katarzyna Kijek & Przemysław Adamski (Polonia, Portugal)

Steakhouse, Špela Čadež (Eslovenia, Alemania, Francia)

Taaskohtumine / Til We Meet Again, Ülo Pikkov (Estonia)

The Record, Jonathan Laskar (Suiza)

The Shadow of My Life, Hajar Moradi (Canadá)



Competencia Internacional Experimental

A Viagem Sem Fim / The Endless Journey, Priscyla Bettim & Renato Coelho (Brasil)

Amo, Emmanuel Gras (Francia)

Aralkum, Mila Zhluktenko & Daniel Asadi Faezi (Alemania, Uzbekistán)

Entre luces dibujo tu rostro, Francisco Saco (Costa Rica, Estados Unidos)

Er is een geest van mij, Mateo Vega (Países Bajos, Perú)

Lotny / Volatile, Paula Wilczyńska (Polonia)

O banho, Maria Inês Gonçalves (Portugal, España)

The First Memory with You, Hsuan-Kuang Hsieh (Taiwán, Estados Unidos)

Transportation Procedures For Lovers, Helena Estrela (España, Portugal)

Tropical Plant, Tanakit Kitsanayunyong (Tailandia)



Competencia Internacional Videoclip

Almacén de Datos (Sara Hebe ft. Ana Tijoux), Orcovideos, Julian Pedro Gonzalez Diaz (Argentina)

Canción normal (Okills), Marcelo Quiñones (México)

Dance Crip (Trueno), Lucas Vignale & El Dorado (Argentina)

Dynamite (Jim Vieille), Jim Vieille (Francia)

El sexo convexo (FUTURACHICAPOP), Javier Botella (España)

Mamour (Vladimir Mavounia-Kouka), Vladimir Mavounia-Kouka (Francia)



Competencia realidad virtual

Cycle of Violence, Felicia Bergström (Alemania)

Génesis, Joerg Courtial (Alemania)

Montegelato, Davide Rappe (Italia)

Once a Glacier, Jiabao Li (Estados Unidos)

Paper Birds, Germán Heller (Argentina)



Competencia F3

Amanece la noche más larga, Lorena Ares Lago, Carlos Fernández de Vigo (España)

Belfast 1912, Dominic O’Neill (Irlanda)

Clearance Sale, Sarower Reza Jimi (Estonia)

Construcción de un sonido, Cristóbal Arteaga Rozas (Chile, España)

Criatura / Creature, María Silvia Esteve (Argentina, Suiza)

Demon Box, Sean Wainsteim (Canadá)

El mito, Héctor Falcón Villa (México)

El monstruo, Gerard Nogueira (Colombia, España)

El semblante, Carlos Moriana & Raúl Cerezo (España)

Entrelacés, Lucas Bascans (Francia)

Face Not Recognized. Try Again, Also Sisters (España)

Heleno, Mikel Arraiz (España)

Katina, Jonas Ulrich (Suiza)

Märtyrer der Strebsamkeit / Martyrs of Striving, Alexander Peskador (Alemania)

Näotuvastus / Face Recognition, Klemet Martinus (Estonia)

The Rock Of Ages, Eron Sheean (Islandia, Francia)

The Smile, Erik van Schaaik (Países Bajos, Bélgica)