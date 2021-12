Con más dudas que certezas, Bogoshorts llega a su edición 19. El festival de cortometrajes más importante del continente vuelve a la presencialidad, sin perder su componente virtual, pero apostando por el reencuentro. Su fundador y director, Jaime Manrique, asegura que “ingenuamente” pensó que esta vez no sería tan complicado, luego de organizar el festival 18, que se batió a muerte para sobrevivir en plena pandemia.

“Llegué a pensar que la edición 19 no sería tan complicada, que, como ya comenzaba la inoculación generalizada, de una suerte de esperanza de retorno a la normalidad, veríamos rápidamente la luz. Muchos fuimos ingenuos en los primeros meses del año con ese pensamiento... Luego los meses corrieron y nos dimos cuenta de que el piso que nos habían movido el año anterior ahora se hundía bajo nosotros”, escribe Manrique en un comunicado que compartió en su Facebook. Pero si hay algo que caracteriza a este cinéfilo empedernido, y al festival que se inventó para destacar un formato históricamente relegado en la historia de la gran pantalla, es la perseverancia –por no decir que la berraquera–.



En la noche del 7 de diciembre, el Jorge Eliécer Gaitán, en pleno corazón de la capital, fue el escenario inaugural del Festival de Cortos de Bogotá –el invencible Bogoshorts–, en el que 196 producciones competirán por la Santa Lucía, su máximo galardón, en distintas categorías, hasta el próximo 14 de diciembre.

Lo que empezó hace un par de décadas como un espacio donde estudiantes y profesionales de la industria se reunían informalmente para compartir unas cervezas, ver cortos y botar corriente en el inolvidable In Vitro Visual en Chapinero se transformó en un festival con reconocimiento internacional, altamente competitivo –que desde el 2018 es oficialmente evento calificador para los premios Óscar y desde el año pasado hace lo propio para los Goya, de la Academia de Cine Español–, y en la vitrina más importante para el cortometraje: la principal herramienta de las nuevas generaciones de cineastas no solo de Colombia, sino de cualquier latitud.



“Uno como realizador se siente muy acogido. Para nosotros, desde el sur de Nariño nos sentimos muy felices de haber sido seleccionados este año. Bogoshorts es un festival muy bien organizado y planeado. Una vitrina fundamental para lo que hacemos”, comenta el director Jairo Tarapuez, que desde Ipiales y de manera empírica en el cine ha forjado una carrera en el campo de la animación.

'Gal, montaña de fuego’, propuesta desarrollada en la técnica de ‘stop motion’, bajo la dirección de Jairo Tarapuez. Foto: Cortesía Bogoshorts

Después de haber participado en la producción de cortos como El traje o Contrapasos, llega a la edición 19 de Bogoshorts con Gal, montaña de fuego, su primer trabajo propio, un bello relato tradicional trasladado a la pantalla en stop motion, una técnica que se inmortalizó gracias a películas como Pollitos en fuga, Isla de perros, Kubo o Wallace & Gromit, por mencionar algunas.



“El stop motion requiere mucho trabajo y paciencia, es como entrar en un estado de meditación porque necesitas mucha concentración. Es tremendo porque se pueden sacar solamente 30 segundos en un día, así que cuando uno se acerca a esta técnica hay dos opciones: que la abandones del todo o que la ames y te apasiones por ella. Eso último nos pasó a nosotros, disfrutamos mucho, aunque fue muy duro el trabajo para finalizar el corto: tuvimos que hacer sesiones de animación de 24 horas”, recuerda el director que encabeza el colectivo cinematográfico Cámara Oscura, con el que ha apostado por distintas becas y ayudas estatales.



Graduado como contador público –una carrera que le ha resultado de altos beneficios en el momento de hacer cuentas y pasar presupuestos de sus proyectos–, este cineasta pastuso aspira a que su labor, que define como una animación artesanal, algún día sea parte de una catarsis en la que “nuestro cine cuente historias que nos definan, así como la esencia de lo que somos”.

‘Muchos quieren estar aquí’

Este año, la Sala al Aire Libre CityU/BibloRed, la Cinemateca de Bogotá, la Alianza Francesa, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas (BibloRed) y la Media Torta son los sitios donde se proyectarán las producciones y que albergarán también los programas académicos y la 12.ª Maratón de Realización Audiovisual, Imaginatón, como parte de Bogoshorts (es obligatorio presentar el carné de vacunación contra el covid-19 con el esquema completo). Y paralelamente, en la virtualidad, se podrán encontrar los programas de cortometrajes en plataformas como Mowies, la Sala Virtual de la Cinemateca de Bogotá, Retina Latina y BOGOSHORTS tv (canal de YouTube).

En ‘Atardecer sin sol’, Jharol Mendoza hace un recorrido personal por la obra de su padre, el artista Douglas Mendoza. Foto: Cortesía Bogoshorts

Jharol Mendoza, director y guionista de Atardecer sin sol, que compite en el apartado documental, recuerda: “Desde que estaba en la universidad –en la Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, donde estudió Cine– siempre quise estar en Bogoshorts, vivía pendiente de lo que hacían, así que es un sueño estar compitiendo aquí. Para mi generación es de lo más importante, es un potenciador del trabajo de los realizadores, y aquí en Canadá –donde se encuentra cursando una maestría– muchos saben y quieren estar en Bogoshorts. Tiene un nombre mundial”.



Para Jharol, como para muchos noveles cineastas, el cortometraje es el primer amor con la cámara y el vehículo idóneo para empezar a contar historias que en su caso, en Atardecer sin sol, son parte de su pasado familiar en La Guajira y fusionan las fantasías de un hombre cazador que cree en los sueños, el relato de violencia que tocó a su abuelo (unos desconocidos lo asesinaron) y la pasión por el arte de su padre, un consumado pintor de paisajes.



“Creo que cada cineasta tiene su proceso, pero los cortos me han servido para buscar la visión que quiero de mi cine, para que mis películas hablen mi lenguaje, lo que quiero contar”, comenta. “Los cortos han sido la herramienta, un entrenamiento clave en ese proceso de maduración”.

‘¿Dónde estamos?’

Desde sus inicios Bogoshorts se cuestiona sobre el contexto social del país, el estatus de su cinematografía o intenta plantar pensamientos. ‘¿Dónde estamos?’ es la breve pero contundente pregunta que se hace para este 2021, luego de subsistir a la pandemia, apoyar las protestas sociales y casi que pelearse con el statu quo.



“No tenemos el camino claro para ustedes –prosigue Jaime Manrique en su comunicado sobre el festival 2021–. Podrán navegar la programación y las actividades paralelas y encontrar muchos caminos potenciales; ojalá alguno les sirva, pero sí estamos seguros de que por más ingenua que suene, la esperanza, y por supuesto una mirada crítica a este sancocho de país que amamos, sí será nuestra bandera siempre, nuestro camino”.

El realizador Nicolás Gaitán Sierra presenta ‘Tránsito’ en la competencia de ficción. Foto: Cortesía Bogoshorts

Aunque goce de reconocimiento, sin duda hay una deuda histórica con Bogoshorts. “Yo siento que no tiene el reconocimiento que se merece y es una gran ventana para los realizadores que estamos empezando. Llegar a Bogoshorts era el sonsonete de la universidad (la Central en este caso); es un honor estar en un festival que recoge no solo la magia de Bogotá, sino también del corto”, expone Nicolás Gaitán Sierra, un bogotano que espera llevarse la Santa Lucía para su casa con su corto Tránsito.

Entre el 9 de abril y el 6 de agosto de 2021, los organizadores del festival recibieron 3.000 cortometrajes provenientes de 110 países para ser considerados en su convocatoria –la selección oficial, BOGOSHORTS Film Market, In Vitro BFM e Incubadora BFM–. Una cifra abrumadora.

Jairo, Nicolás y Jharol no tienen más de 25 años y llegan a Bogoshorts con un metraje breve y una ilusión enorme, tal como les sucedió a muchos participantes que hoy son famosos cineastas colombianos. Apenas está empezando la edición 19 y Manrique ya piensa en la celebración de la 20. No tanto por obstinación, sino porque es un romántico de las causas, un tipo con la fe intacta en un país y, sobre todo, en sus jóvenes. “Caminaremos decididos y sin detenernos hacia la luz, con una planta entre las manos bautizada ‘Nueva Esperanza’, la cual no vamos a dejar de regar nunca. No seremos cómodos, ni miedosos ni tan tontos como para no amar lo que de todas formas no será eterno”. Y aconseja: “Vean cortos, difíciles y fáciles, buenos y perversos, abiertos y cerrados, luminosos y oscuros, extensos y diminutos. Vean cortos porque el tiempo que tenemos para tratar de hacerlo mejor como sociedad y como individuos es corto. Diviértanse en 2021 con el festival y en 2022 voten por el que les dé la gana, pero voten”.



Sofía Gómez G.

Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta

