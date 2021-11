Bogoshorts se prepara para la edición 19 de su festival 

Como una muestra de la buena salud del cortometraje, el Festival Bogoshorts recibió más de 3.000 cortometrajes provenientes de 110 países para ser considerados en su convocatoria, entre el 9 de abril y el 6 de agosto de 2021.

El pasado 28 de octubre se dieron a conocer los nombres de los candidatos en todas las competencias -la selección oficial, BOGOSHORTS Film Market, In Vitro BFM e Incubadora BFM-, que fueron seleccionados por un comité integrado por Chucky García, Rodrigo Duarte, Juan Manuel Escobar, Jorge Forero, Daniela Castro, Maritza Blanco, Wilson Arango, Ana Caro, Sergio Mejía, Sebastián Torres, Paola Pérez, Dayra Galvis, Andrés Suárez, José Luis Urriago, Carlos Hernández, Edna Sierra, y Johanna Pinzón.



La edición 19 del Festival Bogoshorts se llevará a cabo del 7 al 14 de diciembre próximos. A continuación, el listado de los cortometrajes escogidos para la selección oficial:

Competencia nacional

Ficción

La herencia - Camilo Escobar - Colombia

The King - María Claudia Blanco - Francia, Colombia

El video - Omar Eduardo Ospina Giraldo - Colombia

Lucía - Victoria Rivera - Estados Unidos

Tránsito - Nicolás Gaitán Sierra - Colombia

El traje de Karina - Frank Benítez - Colombia

El juicio - Germán Arango - Colombia

Día de visita - Diego Rodríguez - Cuba, Colombia

Entelequia - Daniel Ochoa - Colombia

Yoruga - Federico Torrado Tobón - Estados Unidos, Colombia

Lotte - Juan Pablo Caballlero - Alemania

Los enemigos - Ana Katalina Carmona - Colombia

Una noche de estas - José Luis Jiménez Díaz, Miguel Jiménez Díaz - Colombia



Documental



Nuestros hombres ausentes - Julio Barrera - Colombia

Superficies - Cristina Motta - Argentina, Colombia

Two-Spirit - Mónica Taboada-Tapia - Colombia

Atardecer sin sol - Jharol Mendoza - Colombia

These Are Not Our Memories - Aseneth Suárez Ruiz, Patrick Alexander - Colombia



Animación



A puerta cerrada - Andrea Torres - Colombia

El juego - Jenaro González - Colombia

Gal, montaña de fuego - Jairo Tarapuez Jaramillo - Colombia

Los chicos sí lloran - Connie Melanconnie - Colombia

Yugo - Carlos Gómez Salamanca - Francia, Colombia

El canto de las moscas III - Noche - Ana Maria Vallejo - Alemania, Colombia



Experimental



Intentos por dejarse caer dentro - Jonas Esteban Radziunas Velandia - Colombia

La cumbre - Herman López - Colombia, Canadá

Enthusiasts - Gonzalo Escobar Mora - Estados Unidos, Colombia

Dulce y salada - Jorge Panchoaga - Colombia

Cruces - Carlos Tobón Franco - Estados Unidos, Colombia

(Sin asunto) - Guillermo Moncayo - Colombia, Francia

Lumbre - Carolina Mejía Salazar - Colombia

Fronteras visibles (Versión discursiva) - Christian Diaz Orejarena - Alemania, Colombia

Tercer Mundo - Juliana Hernández Rocha - Colombia

Ventalla - G. Galo - Colombia



Videoclip



WOW (MABILAND) - José Luis Osorio - Colombia

Sol de agua (Margarita Siempre Viva) - Juan Sebastián Mesa - Colombia

Yo te todo (Santiago Cruz y Alejandro Sanz) - Natalia Agudelo Campillo - Colombia

Mis primeras 11 playitas (WYK) - Juan Ferro, Alejandro Tapia, Andrés Felipe Pacheco - Colombia

Epicentro (Tellüric) - Luis Ángel - Colombia, República Checa, Islandia

Me voy (Los Malavibra ft. Latenaz) - Tana Vallejo - Colombia

Queer Black Bitch Killa (LoMaasBello) - Alejandro Ardila - Colombia

Fuego en la habitación (Pirineos en llamas) - Juan Camilo Morales - Colombia

Hasta el amanecer (La Pestilencia) - Santiago Oliveros (Sako Asko), Juan Rozo - Colombia

La causa (LosPetitFellas) - Tomás Reinales - Colombia

El rey Momo (Carlos Méndez) - Laura Contreras, Richard Ardila - Colombia

Uno (ALI A.K.A. MIND) - Santiago Díaz-Vence - Colombia

'El traje de Karina', de Frank Benítez compite por la Santa Lucía en ficción. Foto: Cortesía Bogoshorts

Competencia internacional

Ficción



Cinco de junio / Fifth of June - Humberto Flores Jáuregui - México

Harmonia - Thom Lunshof - Países Bajos

L'enfant Orange / El niño naranja / The Orange Child - Alexandre Desane - Francia

Phlegm - Jan-David Bolt - Suiza

Eigenheim / Habitaciones / Rooms - Louis Merki - Alemania

Céu de agosto / Cielo de agosto / August Sky - Jasmin Tenucci - Brasil, Islandia

Brutalia, Days of Labour / Brutalia, días de trabajo - Manolis Mavris - Grecia, Bélgica

Lobo solitario / Lone Wolf - Javier Beltramino - Argentina, México, Bélgica

Северен пол / Polo Norte / North Pole - Marija Apcevska - Macedonia del norte, Serbia

Votamos / Time to Vote - Santiago Requejo Lopez-Mateos - España

What We Don’t Know About Mariam / Lo que no sabemos de Mariam - Morad Mostafa - Egipto

The Nipple Whisperer / El susurrador de pezones - Jan Van Dyck - Bélgica

Roadblock / Control de carretera - Dahlia Neml - Francia

Tou Sheng, Ji Dan, Zuo Ye Ben / Liga para el cabello, huevo, cuadernos de tarea / Hair Tie, Egg, Homework Books - Runxiao Luo - China

El Niño de Goma - Marcos Díaz Sosa - Cuba

Lily <3 - Jimena Muhlia - México

Trumpets in the Sky / Trompetas en el cielo - Rakan Mayasi - Francia, Palestina, Líbano



Documental



Shadows of Your Childhood / Sombras de tu infancia - Mikhail Gorobchuk - Rusia

Un patio para que mis nietos jueguen / A Backyard for my Grandchildren to Play - Pedro Moreno - Uruguay, Venezuela

Blisko ziemi / A tierra / Down to Earth - Paulina Sikora - Polonia

Hiljaisuus / Silencio / Silence - Saara Hakkarainen - Finlandia

The Last Semester / El último semestre - Roberto Andrés Flores Muñoz - Perú

The Floating World / El mundo flotante - Fernando Souza, Pablo Curto - España

Three Songs for Benazir / Tres canciones para Benazir - Gulistan Mirzaei, Elizabeth Mirzaei - Afganistán

Same/Different/Both/Neither / Igual/Diferente/Ambos/Ninguno - Adriana Barbosa, Fernanda Pessoa - Brasil, Estados Unidos

Trochę raju / Un poco del Paraíso / A little bit of Paradise - Andrzej Cichocki - Polonia

Lost On Arrival / Perdido al llegar - Ivar van Bekkum, Esther Polak - Países Bajos, Curazao

Useless Opera Singers / Inútiles cantantes de ópera - Pablo Serret de Ena - Dinamarca

Marlén, Retrato de unas tetas peludas / Marlen, a Portrait of Hairy Tits - Javier Palacios - Chile



Animación



Bis zum letzten Tropfen / Hasta la última gota / To the Last Drop - Simon Schnellmann - Alemania

Nuevo rico / New Rich - Kristian Mercado - Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia

Honekami / Un mordisco de hueso / A Bite of Bone - Honami Yano - Japón

Mr. Pete & the Iron Horse / Sr. Pete y el Caballo de Hierro - Kilian Villim - Suiza

Sestry / Hermanas / Sisters - Andrea Szelesová - República Checa

Üks imeline mees / Un hombre exquisito / A Most Exquisite Man - Jonas Taul - Estonia

Je me gratte / Me rasguño / Self Scratch - Chenghua Yang - Francia

Rudé boty / Zapatos rojos / Red Shoes - Anna Paděrová - República Checa

Proceso de selección / Selection Process - Carla Pereira - España

BusLine35A - Elena Felici - Dinamarca

Sve te senzacije u mom trbuhu / Todas las sensaciones en mi estómago / All Those Sensations in My Belly - Marko Djeska - Croacia, Portugal

Black Slide / El tobogán negro - Uri Lotan - Israel

La casa de la memoria / House of Memory - Sofía Rosales Arreola - México

Babičino seksualno življenje / La vida sexual de la abuela / Granny's Sexual Life - Urška Djukić, Emilie Pigeard - Eslovenia, Francia

Orgiastic Hyper-Plastic - Paul Bush - Dinamarca, Reino Unido

Ur azpian lore / Flor bajo el agua / Flower Under Water - Aitor Oñederra - España

Dear Brother / Querido hermano - Wei-Chi Fang - Taiwán

Jean - Marion Auvin - Francia



Experimental



Casa do Norte / Casa en el Norte / House in the North - Inês Lima - Portugal, España

Cause of Death / Causa de muerte - Jyoti Mistry - Suráfrica, Austria

You Can’t Automate Me / No me puedes automatizar - Katarina Jazbec - Países Bajos

Onder het witte masker: de film die Haesaerts had kunnen maken / Bajo la máscara blanca: la película que Haesaerts pudo haber hecho / Under The White Mask: The Film That Haesaerts Could Have Made - Matthias De Groof - Bélgica Son chant - Vivian Ostrovsky - Estados Unidos

Vagalumes / Luciérnagas / Fireflies - Léo Bittencourt - Brasil

A Year in Exile / Un año en el exilio - Malaz Usta - Turquía, Siria

E•PIS•TO•LAR•Y: Letter to Jean Vigo / Carta a Jean Vigo - Lynne Sachs - Estados Unidos, España

Lenguajeo - Enrico Mandirola - Colombia

Videoclip



Fausse Nouvelle (Daisy Mortem) - Charlotte Pouyaud - Francia

Reza Forte (BaianaSystem ft. BNegão) - Belle de Mello - Brasil

Finisterre (Vetusta Morla) - Jerónimo Álvarez - España

Linda (Tokischa x ROSALÍA) - Raymi Paulus - República Dominicana

A Light in the Present Chaos (Luis Reys) - Fernanda Brito Gaia - Brasil

Tu pirata soy yo (GEPE) - TemeT, A. Hernandez-Vera - Chile

Enter Sandman (Alessia Cara & The Warning) - Rudy Joffroy - Canadá, México

El sur (Love of Lesbian ft. Bunbury) - Julio Abad, Jesús Cázares, Oliver G-Tavizón - España

La otra ciudad (Él mató a un policía motorizado) - Facundo Barrionuevo, Santiago Barrionuevo - Argentina

Que vuelvan (Nicolás Duarte y Audry Funk) - Gustavo de la Torre Casal - Perú





