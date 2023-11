Bogocine tendrá funciones gratuitas de películas para celebrar sus 40 años

El Festival de cine de Bogotá –Bogocine, como se lo conoce– llega a los 40 años y sigue librando sus batallas. Pero mucho ha pasado desde las cinco películas que se proyectaron en 1983 a las cerca de 2.000 que se postularon para la preselección de este año. Para celebrar, Bogocine contará con figuras como el mexicano Eugenio Derbez, que llega a Colombia para presentar su nuevo filme, Radical, y tendrá funciones gratuitas en su selección de este año.

“En esta edición vamos a homenajear al espectador, tanto al que nos ha seguido durante estos 40 años como al nuevo. La gala de inauguración y la clausura del festival, ambas en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, y las mejores películas y documentales en varios teatros y horarios con entrada gratuita. Adicionalmente, hay una programación académica, que también tiene entrada libre”, explica Henry Laguado, un cinéfilo nortesantandereano que fundó y ha dedicado su vida al festival.



“También rendiremos homenaje a la gente del cine como el director Mario Mitrotti, la productora Ana Piñeres –que murió tan joven–; al maestro Enrique Grau, que, además de pintor, hizo posible el único momento de vanguardia del cine colombiano, y a Jairo Pinilla, ícono del cine colombiano de terror, que después de 15 años estrena un largometraje”.

Cerca de un centenar de películas integran las selecciones en competencia del certamen y se exhibirán en la Cinemateca de Bogotá, el Jorge Eliécer Gaitán, la Cinemateca de Bogotá en El Tunal, Cinemanía, el Jardín Botánico, Uniandinos, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el Centro Cultural Gabriel García Márquez, el Centro Cultural Reyes Católicos, la Universidad Santo Tomás y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

¿Por qué vale la pena mantener el festival?

Primero, porque nos interesa seguir siendo la imagen de Bogotá ante el mundo. Un festival de estos atrae gente a la ciudad y muestra otra cara de ella. Hay mucho interés en el mundo por este festival. Además, queremos ser también una plataforma para el cine colombiano a nivel mundial y para los nuevos directores, porque en la categoría de largometraje compiten óperas primas. Cuando nosotros comenzamos solo había un festival de cine, ahora somos como 100.

¿Cuál es el secreto para mantener el festival durante cuatro décadas? En los últimos años han aparecido potentes competidores como el Biff o el IndieBo...



Cuando se tiene una misión respaldada por el mundo, hay que continuarla. No es fácil hacer un festival de cultura en este país. Mire lo que pasó cuando Fanny Mikey se fue. Esta no es una carrera de caballos, es un espacio para ver la renovación del cine, el documental y la animación. Magnífico que sigan iniciándose nuevos festivales y que perduren en beneficio del cine colombiano y del ritual de ir a ver una película en un teatro y no desde el sofá a la cama.

Bogocine ha tenido siempre un número significativo de proyecciones gratuitas y ha contado con invitados importantes, ¿cómo se gestiona?



La parte económica siempre es un tema. Uno quisiera ser Cannes, y podríamos llegar allá, pero los costos son muy altos: hay que pagar tiquetes de avión en primera clase por película para los personajes, más los jurados, los conferencistas, las sedes, las fiestas, más proyecciones... Y eso requiere un equipo de trabajo durante todo el año. Casi siempre los estamentos gubernamentales miran hacia otro lado, pero hemos podido apoyarnos en la empresa privada y contar con patrocinadores de la academia.

¿Qué les dice a los críticos y detractores del festival después de cuatro décadas vigente?



Que aquí seguimos y celebramos estas cuatro décadas ininterrumpidas. El deporte colombiano por excelencia es criticar y acabar, sin aportar, por el solo placer de destruir. Recuerden los últimos años de Víctor Nieto, con 58 años de Festival de cine de Cartagena, o a Gloria Zea manteniendo un museo (Mambo). Si usted no cierra los oídos, no haría nada en la vida.

