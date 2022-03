La estupefacción por la bofetada del actor Will Smith al humorista Chris Rock durante la ceremonia de los Óscar 2022 dio lugar este lunes a reacciones de indignación.



El escándalo lo desató una broma de Rock sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett, la esposa de Will Smith, que padece alopecia, una enfermedad que genera una severa pérdida de cabello.

Smith se dirigió al escenario y le dio una bofetada. "íMantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!", le gritó dos veces tras volver a su asiento.



La condena más enérgica fue la del actor y director estadounidense Judd Apatow en un tuit luego replicado por la actriz Mia Farrow: Will Smith "pudo haberlo matado. Simplemente perdió el control de su cólera y su violencia (...) Perdió la cabeza".



Mia Farrow, en tanto, defendió al cómico Chris Rock. "No hizo más que una broma, como él sabe hacer", dijo.



El basquetbolista estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, dijo el lunes estar "aún en schock como todo el mundo".



Curry homenajeó al actor Denzel Washington quien, la noche del domingo durante la ceremonia, consoló a Will Smith diciendo: "En tus momentos más intensos, ten cuidado, ¡ahí es cuando viene el diablo!".



Para la escritora británica Bernardine Evaristo, cuyo padre es nigeriano, Smith desperdició la posibilidad de dar un ejemplo, especialmente para los afroestadounidenses. Cuando "Smith es apenas el quinto negro en ganar el Óscar al actor principal, recurre a la violencia en vez de usar el poder de la palabra para vencer a Chris Rock", tuiteó. "Y luego invoca a Dios y al amor que le habrían hecho comportarse así", añadió.



Smith se disculpó la misma noche del domingo con la Academia de Hollywood pero no con Rock. Entre lágrimas, dijo que "a veces el amor te hace hacer locuras" y condenó a "quienes faltan el respeto".



De 53 años e hiperpopular en el mundo, recibió el Óscar al mejor actor por su papel en 'Rey Richard: una familia ganadora', una película sobre el padre y entrenador de las tenistas Serena y Venus Williams.



En la película, el personaje se deja golpear, sin responder, por jóvenes matones de un suburbio de California.



Pero Smith también recibió apoyos. Liam Payne, excantante de One Direction, dijo a periodistas: "Creo que tenía derecho a hacer lo que hizo".



La representante demócrata Ayanna Pressley, quien padece de alopecia, le agradeció a

Smith. "Felicitaciones a todos los maridos que defienden de la ignorancia e insultos cotidianos a sus esposas que sufren de alopecia", tuiteó Pressley y luego borró el mensaje.



El también representante demócrata Jamaal Bowman también recurrió a Twitter y también eliminó lo escrito: "Una lección a sacar: no bromear con el cabello de una mujer negra".



