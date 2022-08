El último capítulo de la serie producida por la plataforma de streaming Netflix ‘Better Call Saul' se emitió el pasado 15 de agosto de 2022, concluyendo la historia del abogado criminal ‘Saul Goodman’ -interpretado por Robert Odenkirk- que duró 13 años. Por esta razón, al fandom le surgió la duda sobre cómo el actor obtuvo el papel.

Robert John ‘Bob’ Odenkirk nació el 22 de octubre de 1962 en Illinois, Estados Unidos. El artista estuvo en varias producciones como ‘Let's go to prison’ en 2006 y ‘The brothers Solomon’ en 2007, las cuales no tuvieron el gran éxito que esperaba.

Tuvo que pedir un préstamo de 900 mil dólares (casi 4.000 millones de pesos colombianos, a día de hoy), para seguir manteniendo a su familia, debido a que el trabajo que estuvo desarrollando como director no le estaba generando los suficientes recursos económicos.

(Siga leyendo: Así terminaron las protagonistas de 'Emmanuelle', la serie de películas eróticas).

De la quiebra a la fama



En el año 2008, el también comediante recibió una llamada de su agente para ofrecerle un papel en la producción ‘Breaking Bad’. Sin embargo, Odenkirk dudó sobre la propuesta, dado que en ese momento la serie estaba en su segunda temporada y aún no tenía la gran acogida del público que tuvo años después.



Tomó la decisión de llamar a su amigo Reid Harrison para pedirle un consejo sobre el personaje que le estaban ofreciendo. “Es el mejor programa de televisión de la historia. Lo tienes que hacer. No deberías estar llamándome a mí, llama a Gilligan”, dijo el actor en la entrevista que le realizó la revista ‘GQ’, sobre la respuesta que recibió por parte de su compañero.

Así fue como aceptó el papel que sería un éxito. No obstante, el director siguió dudando de su decisión, puesto que creyó el personaje era judío y no quiso irrespetar esa cultura. “No es judío, es irlandés. Su verdadero nombre es Jimmy McGill”, le respondió el guionista Vince Gilligan, dándole la seguridad para iniciar con esa actuación.



Durante su entrevista en ‘GQ’, el intérprete definió al abogado como un hombre divertido que no acepta ser mayor y se engaña así mismo.

(Además: Sam Puckett cuenta los abusos que sufrió en iCarly y la violencia de su mamá).

Su primera aparición fue en el octavo capítulo de la segunda temporada, llamado ‘Better Call Saul’, el cual se centraba en ‘Goodman’ promocionando sus servicios como abogado. Desde ese momento se convirtió en un personaje permanente en la serie.

‘Breaking Bad’ alcanzó bastante popularidad, obteniendo la misma fama que ‘Game of Thrones’, ’Lost’ y ‘Mad Men’ que también estaban en furor en ese momento, por lo que el guionista creó la idea de la precuela del abogado con el mismo nombre del primer episodio en el que apareció.



El estadounidense pudo explotar sus dotes como comediante por medio de la personalidad del protagonista, quien se ganó al público con bromas, chistes de humor negro y las tragedias que vivió durante las seis temporadas.

(Le puede interesar: La impresionante transformación del tierno 'Frijolito', el niño de la novela 'Amarte así').

Infarto durante su grabación



Durante el rodaje que se realizó en el desierto en julio del 2021, Robert sufrió un infarto en el que su corazón dejó de latir por 18 minutos. Afortunadamente, había un desfibrilador en el set de filmación y pudieron hacer la respectiva canalización (introducir un medicamento o suero en su torrente sanguíneo).



Luego de seis semanas de recuperación, Bob regresó al trabajo y escribió en sus redes sociales las siguientes palabras: “Muy feliz de estar aquí y vivir específicamente esta vida, rodeado de gente tan buena”.

Por medio de la entrevista que tuvo con el medio ‘NPR’, el artista explicó la sensación que vivió luego de sufrir el ataque al corazón y cómo le ayudó con su papel: “Esa energía fluyó e hizo que fuera más fácil estar en el momento, lo cual es tu trabajo como actor. Ese es el extraño juego mental al que juegas: meterte en el momento de la vida de otra persona”.



Gracias a su icónico papel como ‘Saul’, su carrera empezó a despegar en el mundo de Hollywood al haber sido nominado cinco veces a los premios Emmy como ‘mejor actor principal destacado en una serie dramática’. Además, ha actuado en varios proyectos cinematográficos, que lo han llevado a obtener su estrella en el Paseo de la Fama en el mes de abril del año pasado.

(Puede leer: ‘La Reina del Flow 3' llega a Netflix: lo que se sabe de la nueva temporada).

“Todos me preguntan cómo me siento al decirle adiós a ‘Saul Goodman’ y a ‘Better Call Saul’, y no sé cómo responder porque es muy difícil mirar de cerca a la experiencia y al personaje. Son demasiadas emociones y todas encajan de una manera hermosa. Es un misterio para mí cómo pasó eso”, aseveró en un video que publicó en sus redes sociales como despedida del abogado que lo acompañó durante 13 años.



Bob Odenkirk aún no ha hablado de si tiene algún proyecto próximo en su carrera profesional, pero en sus redes sociales ha recalcado el trabajo que logró con su exitosa actuación tanto como personaje secundario en ‘Breaking Bad’ y protagonista en ‘Better Call Saul’.

Más noticias

Steve Carter: el niño desaparecido que resolvió su propio caso 31 años después

El escurridizo estafador que fue contratado por el FBI dadas su habilidades

Así se ve Amy Lee, vocalista de Evanescence, tras dedicarse a la música infantil

El trágico final de un actor de Harry Potter mientras defendía a su hermano

Tendencias EL TIEMPO