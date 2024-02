Bob Marley: el músico que quiso cambiar el mundo a ritmo de 'reggae'

No era la primera vez que el británico Kingsley Ben-Adir interpretaba a un gran personaje de la vida real; ya se había puesto en la piel de Barack Obama y Malcolm X. Sin embargo, su más reciente reto actoral había tocado sus fibras más sensibles. “Me ha cambiado la vida, sin duda”, comentó durante el rodaje de Bob Marley: One Love.

Unos meses después, cuando la película se estrenó en los cines, Ben-Adir es consciente de lo logrado: “Miro atrás y me doy cuenta de que he hecho una película sobre un ícono”.



La producción, que ya está disponible en los cines como Bob Marley: la leyenda, lleva tres décadas gestándose. Más que un biopic en el sentido clásico es la celebración del legado de un gigante, del que con seguridad todos nos sabemos o hemos escuchado sus canciones.



“La música de Bob Marley está en todas partes, en nuestro subconsciente”, comenta el director de la cinta, Reinaldo Marcus Green. “Todos tienen en su cabeza una imagen de quién era él; pero Bob tenía muchos demonios: la ausencia de su padre o crecer en la pobreza y sin un hogar. La gente no sabe esas cosas. Este filme trata sobre la música de Bob, sobre esa verdad”.

El músico y activista Bob Marley. Foto: Efe

Robert Nesta Marley nació en Jamaica en 1945 y falleció, muy joven, a los 36 años víctima de un cáncer. Hijo de padre blanco y madre negra fue rechazado por su ascendencia mestiza. Criado con todas las dificultades, pasó hambre y necesidades muy grandes. En 1962 audicionó para un productor musical que, muy impresionado, lo invitó a grabar sus canciones. Ese mismo año, junto con sus amigos, fundó los Wailers, la agrupación con la que tuvo sus más grandes éxitos: Soul Rebel, Redemption Song, I Shot the Sheriff, Could You Be Loved, Jamming, Rastaman, Three Little Birds, No Woman, no Cry, Buffalo Soldier o Waiting in Vain, entre otros.



“Bob Marley es un terreno sagrado. Ha habido varios filmes sobre su vida, pero este hace la diferencia. Esta película tenía que ser excelente o no la haríamos. Pensé: ‘Si podemos encontrar a nuestro Bob, tenemos un chance de pelear’. Y después de una larga búsqueda apareció Kingsley”, comenta el director.



Lashana Lynch y Kingsley Ben-Adir interpretan a Rita y Bob Marley. La pareja tuvo cuatro hijos, todos músicos. Foto: Paramount Pictures

La familia del artista, su esposa Rita y sus hijos Ziggy, Sharon, Stephen y Cedella –que son los reconocidos, pues Marley tuvo 7 hijos más con otras mujeres–, fue la productora y lleva 25 años esperando a que se diera el milagro.

“Hemos estado desde el principio”, comentó el también músico Ziggy Marley que todos los días estaba en el set desde las 5 de la mañana. “A veces parecía que iba a ser una realidad, pero todo se venía abajo; sin embargo, esta vez fue diferente. Era el tiempo perfecto: la forma de contarla, la idea, la gente adecuada y el casting ideal”, agrega.

Ben-Adir, que también apareció en la reciente película de Barbie como el Ken negro, dudó en interpretar al legendario cantante, considerado como un ícono del reggae, y como el más grande difusor de la música de Jamaica y la cultura rastafari en el mundo.

“Yo tenía una idea de Bob Marley, pero realmente no lo conocía. La única cosa que tenemos en común es un padre blanco y uno negro. Pero nuestras experiencias de ser mestizos son completamente diferentes. Ser de raza mestiza en Jamaica en la época de Marley no es lo mismo que ser mestizo y crecer en Londres en los 90”, asegura Ben-Adir.



Convertirse en Bob Marley significó una presión muy grande para el actor, “no podía meter la pata”, recordó. En su transformación física tuvo que bajar varios kilos de peso y aprender a tocar la guitarra. También tomó clases de baile y varias sesiones intensivas para dominar el dialecto jamaicano. “Bob no era el hombre del que algunos tienen una imagen. Encontrar al verdadero Bob costó mucho trabajo, hacer muchas precisiones sobre quién era y qué hacía”, comentó.

“Bob no era un sentimental. Ahora lo sé”, dice Ben-Adir. “Creía en el poder de la música para cambiar las cosas y se tomaba esa responsabilidad muy en serio. En esta película se le ve realmente tal y como era. En su música, canta por su vida, por la de todos nosotros”.

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO

(*) Este artículo fue posible gracias al material de UIP

